Les factures de la trama que competia amb ‘Gürtel’ pels contractes de Fitur

José Joaquín Ripoll, ex-president de la Diputació d'Alacant.

Compromís ha denunciat davant Anticorrupció pagaments sospitosos del Patronat de Turisme de l'etapa de José Joaquín Ripoll, condemnat pel 'cas Brugal', per valor de 3,2 milions d'euros. Adjudicats a un entramat empresarial que va competir amb la 'Gürtel', les societats sota sospita han estat involucrades en les adjudicacions irregulars de Fitur en Oriola. EL TEMPS té accés als contractes i factures que va abonar l'organisme provincial a la suposada xarxa corrupta.

«A València, la festa no s’atura mai». La frase va pronunciar-la l’ex-secretari general del PPCV, Ricardo Costa. I, vist amb perspectiva, semblava premonitòria. Pocs dies després que la justícia valenciana condemnara a presó als capitostos de la Gürtel i a l’ex-consellera Milagrosa Martínez -que, de moment, evita la garjola en pagar la fiança-, Compromís ha desvelat una altra trama de corrupció. Una xarxa suposadament fraudulenta que va calcar el modus operandi de la trama de Francisco Correa. I que, fins i tot, va competir sense èxit amb ella per pescar els contractes de Fitur els anys 2005 i 2008.

La coalició ha denunciat pagaments irregulars des del Patronat de Turisme de la Diputació d’Alacant a l’etapa de José Joaquín Ripoll, condemnat pel cas Brugal, per valor de 3,2 milions d’euros. Les empreses beneficiades serien Stands Molinos SL i Exporigging SL, ambdues administrades pel matrimoni conformat per Javier Molinos Zufiria i Mercedes Lasa Morán. Amb seu social a Bilbao, mai han treballat al País Basc i sí al País Valencià: van adjudicar-se contractes a Oriola (Baix Segura) pel muntatge dels aparadors de la població a Fitur entre 2008 i 2011. Per aquelles contractacions, Anticorrupció va sol·licitar nou anys de presó per a l’ex-alcaldessa popular Pepa Ferrando. L’entramat empresarial només va ser acusat com a responsable civil subsidiari.

Segons la documentació a la qual ha accedit aquest setmanari, durant el període 2004-2006 va facturar al Patronat de Turisme mitjançant 50 contractes menors. Només la licitació número 20 per a la contractació de l’aparador de Fitur 2005 amb 324.800 euros; l’adaptació d’aquest per a la instal·lació a Fira València per 81.200 euros, i l’adjudicació del disseny del taulell de Costa Blanca del 2006 amb 655.000 euros supera la quantitat de 12.000 euros, el mínim que marca la llei per a realitzar un concurs públic i que no s’atorguen a dit.

La tendència, però, s’atura en les últimes contractacions del 2006 a les empreses de la trama. Només s’adjudica un contracte inferior al llindar que utilitzen, de vegades, les xarxes corruptes per burlar la llei. La resta, de fet, tots superen de lluny aquesta quantitat. L’any 2007, tots els treballs obtinguts sobrepassen aquesta barrera. Inclús, pesquen licitacions d’un alt valor econòmic. El contracte pel «disseny, redacció del projecte, construcció del estand del patronat» del 17 d’abril està xifrat en 300.000 euros.

Tot i que el nombre de contractes es redueix sensiblement l’any 2008, aquests encàrrecs són tots de major quantia. A l’últim any en el qual aconsegueix l’entramat licitacions de l’organisme dirigit per Sebastià Fernández, actualment assessor a l’Ajuntament de Benidorm (PP), la trama només obté cinc adjudicacions. Aquestes, però, totes superen els 100.000 euros. El darrer treball que obtenen és de l’últim dia de l’any.

La trama, segons ha explicat el portaveu de Compromís a la corporació provincial, Gerard Fullana, funcionava a través de tres mecanismes. D’una banda, com ocorria a la primera etapa, aconseguia contractes menors que li atorgaven de forma directa. Posteriorment, també rebia adjudicacions negociades sense publicitat mitjançant la fórmula següent: es convidava a tres empreses, una de les quals sempre declinava aquest oferiment per adjudicar a una de les dues -sent del mateix propietari-la licitació.

La xarxa suposadament corrupta, però, també va pescar contractes mitjançant procediments oberts. Això sí, amb la llei anterior a 2007 que permetia uns terminis de presentació molt reduïts, podia licitar-se durant el període vacacional i amb els criteris subjectius amb més pes que no els objectius.

Amb un mandat plagat de contractacions polèmiques i moviments en favor del trànsfuga de Ciutadans, el president de la Diputació d’Alacant, César Sánchez, veu com el fantasma de la corrupció de Ripoll colpeja la seua etapa. I més, després de les jugades per evitar la comissió d’investigació i el treball de la coalició que ha destapat l’escàndol. Anticorrupció ja ha rebut la denúncia, en contra del que van fer els valencianistes amb la controvertida expropiació d’una rotonda que suposadament beneficiava la família política de Sánchez. «Tot indica que el PP d’Alacant tenia la seua Gürtel paral·lela. No descartem que en altres organismes hagen contractat a empreses d’aquesta trama», ha rematat Fullana. A Alacant, s’ha estrenat un nou capítol a la pel·lícula interminable sobre corrupció lligada al PP.