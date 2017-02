Les Illes contra la “judicialització” del procés

Margaida Capellà, portaveu de Més que ha defensat la Proposició No de Llei.

La Cambra legislativa illenca ha aprovat aquest dimarts una Proposta No de Llei que demana diàleg i solucions polítiques per a les reivindicacions catalanes.

El grup parlamentari Més presentà una Proposició No de Llei (PNL) en relació al procés polític que s’està desenvolupant a Catalunya. El fet que no l’hagués consensuada descol.locà inicialment el seu soci de Govern, el PSIB-PSOE. Podem, per la seva part, s’hi mostra des de tot d’una a favor. Però els socialistes manifestaren reticències. Sobretot per por a com s’ho podrien prendre els seus companys del PSOE espanyol.

Per aquest motiu intentaren que es votessin dues PNL, una referida a la necessitat de la reforma constitucional i una altra sobre el procés català en concret. Però al final han optat per donar suport a la presentada per Més que expressa la petició a l’Executiu espanyol perquè deixi de judicialitzar” la qüestió i que les dues parts “obrin un verdader, permanent i públic” diàleg que vagi encaminat “a donar una solució pacífica al conflicte” i que aquesta solució “es basi en els principis democràtics”.

El PSIB-PSOE, Podem, Més i el PI han votat a favor del text. El PP i Ciutadans, en contra. La portaveu econacionalista que ha defensar la proposta, Margalida Capellà, ha dit que “l’encaix de Catalunya a Espanya és un problema polític” i que com tal s’ha de resoldre a través de “diàleg i procediments pactats”.

Per la seva banda, el portaveu socialista per a l’ocasió, Xico Tarrès, ha explicat que el que demana la PNL exclusivament és “buscar una solució política i no judicial”, quelcom que està en sintonia amb el que defensa el seu partit, ha advertit, per ventura per desfer possibles crítiques ulteriors.