Les Kol·lontai: cançó, feminisme i revolució

L'edició del 2017 del festival BarnaSants s'encetarà el proper 27 de gener amb un espectacle singular: l'aliança de quatre cantautores, Sílvia Comes, Ivette Nadal, Montse Castellà i Meritxell Gené, sota la denominació Les Kol·lontai, en homenatge a la feminista i revolucionària russa Alexandra Kol·lontai, una dona pionera en el terreny de la política i la defensa dels drets de les dones. Les Kol·lontai faran una intensa gira mostrant un espectacle en clau de feminisme i revolució.

“Que a qui se li va ocórrer la idea? És una pregunta retòrica, no?”. Montse Castellà, una de les components de Les Kol·lontai, comença a explicar entre riures la gènesi del projecte. La ment febril i fabril de Pere Camps, director de BarnaSants, començà a encaixar peces un temps ençà. L’edició de 2017 coincidia amb la celebració del primer segle de la Revolució Russa i, alhora, amb el centenari del naixement de la cantautora xilena Violeta Parra. El Barnasants havia de tenir un tarannà revolucionari i feminista.

El personatge d’Alexandra Kol·lontai era un bon referent, en aquell sentit. D’una altra banda, l’edició 2016 del BarnaSants havia servit, entre moltes altres coses, per comprovar que la unió en l’escenari de quatre cantautores de procedències i estils diversos funcionava, generava química. Havien nascut les Kol·lontai, un col·lectiu format per Meritxell Gené (Lleida, 1986), Ivette Nadal (Granollers, 1988), Montse Castellà (Tortosa, 1976) i Sílvia Comes (Barcelona, 1965), citades en ordre invers a l’edat de naixement.

“Representem diverses diversitats: la lingüística, la generacional i, fins i tot, l’estilística”, explica Castellà. “Som quatre cantautores nascudes en tres dècades diferents, de procedències també diferents, dues de la Catalunya Vella i dues de la Catalunya Nova, i venim d’estils diversos, més pop, més rock o més revolucionari, segons casos, però l’any passat ja vam cantar juntes i la cosa va funcionar”, abunda la cantautora tortosina en referència a un espectacle concebut per als 25 anys de la Llibreria Pròleg, un focus d’agitació feminista.

No busquen la biografia de Kol·lontai: la tenen elles

El següent pas fou una immersió en la figura de l’homenatjada. “El personatge el coneixíem les quatre, però no hi havíem abundat. El ben cert és que era una dona revolucionària amb un missatge molt trencador, que no concebia deslligar el socialisme del feminisme”, rebla Castellà. Per a fer-ho, buscaren una biografia de Kol·lontai bastant difícil de trobar: “Només hi havia sis exemplars a les biblioteques de Catalunya. I quatre els teníem nosaltres!”, apunta Castellà entre riures.

La figura de Kol·lontai, certament, és fascinant. Filla d’un aristocràtic militar cosac, amb una educació digna del seu rang, tot i que la mare no li permeté anar a la universitat, simpatitzà ben aviat amb les idees revolucionàries. I amb el triomf de la Revolució d’Octubre, fou la primera dona nomenada comissària del poble (l’equivalent a ministra) per a afers socials. També formà part de l’organització de dones soviètiques, promoguda per Lenin, però caigué aviat en desgràcia per tractar d’introduir idees idees avançades al seu temps com ara l’alliberament sexual, que es pretenia complementari a l’allunyament de les tasques de la llar i la maternitat.

Kol·lontai perdé pes específic i fou allunyada dels centres de poder i relegada a tasques diplomàtiques. Paradoxalment, això féu que fóra una de les primeres dones al món en ser nomenada ambaixadora, funció que va exercir a països com Noruega o Mèxic. La resta de la seua existència la dedicà a posar els pilars del feminisme de base socialista i a difondre un ideari en defensa dels drets de les dones que el camarada Stalin, que derogà algunes de les iniciatives de Kol·lontai, no veia amb massa bons ulls.

Les Kol·lontai, un dels al·licients del BarnaSants

L’espectacle, ara mateix en fase intensiva d’assajos, repartits entre diferents seus geogràfiques, s’estrenarà el dia 27 de gener. I passarà fins el 5 de febrer per l’Hospitalet de Llobregat, Altafulla, Vic, Barcelona, Gelida i Terrassa. A partir del 10 de febrer, es preveu una altra tongada de quatre dades per la xarxa d’ateneus. Més endavant es vol portar l’espectacle al País Valencià. Alguns d’aquells directes es gravaran amb la intenció de llançar un disc.

Àlbum i espectacle, altrament, tindran una vintena de cançons, amb música de Les Kol·lontai, sobre textos de Montserrat Abelló, Rosa Fabregat o Montserrat Roig, entre altres, a més de lletres pròpies. També hi haurà versions, amb referències obligades a Violeta Parra. En l’escenari, les quatre guitarres (dues acústiques i dues espanyoles) de Comes, Nadal, Gené i Castellà, més uns altres elements com acordions, pianos i percussions. Una suggeridora posada en escena, amb elements teatrals, que integrarà les qualitats vocals i instrumentals d’aquesta significativa agrupació de cantautores.

L’espectacle de Les Kol·lontai és un dels plats forts d’un BarnaSants que oferirà enguany més d’un centenar de concerts per una trentena de sales de Catalunya, les Illes i País Valencià, amb noms com Xavier Baró, Miquel Pujadó, Carles Dénia, Pol Fuentes, Albert Pla, Xarim Aresté, Òscar Briz, Roger Mas o Feliu Ventura i Xavi Sarrià, entre molts més. També hi haurà un recital especial de Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra, el 10 de febrer al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat. Xile serà el país convidat en aquesta 22 edició, coincidint amb l’efemèride de la inoblidable Violeta Parra.

*Foto de Les Kol·lontai: Juan Miguel Morales