Les raons de Rajoy per negar l’acollida de refugiats al País Valencià

El Govern espanyol mai ha escoltat l'oferiment de la Generalitat Valencià d'acollir refugiats. Un silenci, però, que s'ha trencat després d'una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet. En la resposta l'executiu de Mariano Rajoy qüestiona les condicions de les places oferides pel Consell. La portaveu adjunta dels populars, María José Català, ha demanat la compareixença de la vice-presidenta, Mónica Oltra, al parlament valencià.

D’ençà que l’esquerra governa el País Valencià que l’accent de les polítiques de cooperació s’ha posat en acollir els refugiats. L’oferiment de la naviliera Baleària de transportar-ne 1.200 ha estat la iniciativa més singular. Una proposta, però, que mai ha autoritzat el Govern espanyol. I en la qual l’executiu de Mariano Rajoy sempre s’ha posat de perfil davant les reiterades peticions de la vice-presidenta, Mónica Oltra, cada divendres.

El senador Carles Mulet, de Compromís, va presentar una pregunta per conèixer les raons del PP. La resposta, però, no ha agradat al Consell. No debades, qüestiona clarament les condicions de les places que va oferir el País Valencià per acollir les persones que fugen de la inacabable guerra de Síria, especialment. Un fet important perquè, segons l’executiu espanyol, «les obligacions d’acollida no es limiten al simple trasllat, sinó que hi ha un conjunt d’obligacions d’acollida i integració» que s’han de complir.

Després d’una anàlisi dels recursos que ha oferit el Govern valencià per part de diverses ONG especialitzades, el Govern espanyol ha determinat que «la Generalitat Valenciana manca, en l’actualitat, de les places adequades per a l’acollida de les 1.100 persones que volia dur a Espanya, i, en concret, al territori de la Comunitat». És a dir, no autoritza el viatge del vaixell noliejat perquè el País Valencià no assegura les condicions suficients per acollir els refugiats.

Segons la radiografia de l’executiu del PP, 230 places estan en tràmit de confirmació de disponibilitat i unes altres 1.139 han estat considerades «no adequades». Les causes per establir-ho són, per exemple, que algunes estan en pisos (o habitacions d’habitatges en els quals viu gent) d’una disponibilitat temporal. Un fet que, a parer del Govern espanyol, «difícilment s’ajusta a les necessitats dels refugiats».

La resposta a Mulet, però, també afirma que «alguns albergues oferits en temporada baixa» no poden ser utilitzats «per l’escassa disponibilitat». I assenyala que un bon grapat de les places «es troben allunyades de qualsevol infraestructura mínima necessària» com ara col·legis o centres de salut o que «altres presenten un estat de manteniment no apte per a utilitzar-les com a allotjament». Un toc d’atenció al Consell que ha aprofitat la portaveu adjunta popular, María José Català, per demanar la compareixença de la vice-presidenta Mónica Oltra a les Corts Valencians. L’objectiu de la sol·licitud és demanar explicacions sobre els fets que exposa el Govern espanyol.