L’espoli nazi, el mercat negre i les falsificacions

Els nazis organitzaren una exposició el 1937 a Munic amb el títol Entartete Kunst o Art Degenerat –Picasso, Renoir, Degas, Kandinski, Chagall, Klee, Munch…– per mostrar el que a un bon nacionalsocialista no li podia agradar. Tanmateix l’èxit de públic féu pensar als jerarques nazis que en lloc de cremar els fons artístics que requisaven als jueus, tal com havien dit que farien, era millor posar moltes d’aquelles obres a la venda discretament en el mercat negre internacional, i obtenir gran quantitat de diners.

L’experiment funcionà i quan esclatà la Segona Guerra Mundial, el 1939, es repetí l’operació, però industrialment. Es creà l’Einsatzstab Reichsleiters Rosenberg (ERR), o Força Especial Rosenberg –per Alfred Rosenberg, filòsof i ideòleg nazi, que dirigí l’entitat–, la qual va incloure acadèmics, historiadors, pèrits i qualsevol altre professional que fos necessari, amb l’objectiu de localitzar i requisar tot l’art que es podia en els països ocupats. Una part va ser enviada a Alemanya, però una altra va ser venuda. A les acaballes de la guerra els aliats formaren una divisió especialitzada a localitzar les obres requisades, l’anomenada Monuments Men, famosa gràcies a la pel·lícula protagonitzada el 2014 per George Clooney. Però així i tot milers i milers d’obres desaparegueren.

Per intentar fer revertir als legítims propietaris el que quedava pendent de l’espoli nazi, el 1998 s’aprovaren, entre 44 països, els Principis de Washington: el reconeixement de la necessitat de comprovar tots els fons artístics i localitzar els hereus dels propietaris legals d’aquelles peces que foren robades. El 2009, després de constatar que quasi cap país complia amb les previsions, una nova conferència internacional va reafirmar la voluntat. Els experts consideren que moltes d’aquelles obres espoliades que han desaparegut poden haver renascut com a falsificacions en el mercat negre internacional.