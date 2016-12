L’hora de les feretes valencianes

Els més menuts tornen a regnar a València. El festival Feretes i Cançonetes celebra la seua segona edició entre el 28 i el 29 de desembre amb una programació plena d'activitats teatrals, musicals, tallers i literàries destinades a un públic infantil. Grups com ara Atupa i Senior i el Cor Brutal o cantautors com ara Dani Miquel seran les grans atraccions de la festa gran de les feretes valencianes.

Cada 28 de desembre les regnes de les cases passen de mans. Els pares deixen de governar les llars i són els més menuts qui les dirigeixen. Un traspàs provisional de poders que també és dona al llit del Túria, València. De ser el pulmó esportiu de la ciutat passarà durant aquest dimecres i dijous a convertir-se en l’escenari principal de la gran festa dels nens: el festival Feretes i Cançonetes, que enguany celebra la segona edició.

Amb 20 propostes culturals, el Feretes i Cançonetes inundarà de música en llengua pròpia el Palau de la Música. Així, a les sales Iturbi i Rodrigo xiquets i pares gaudiran de grups com ara Rodamons, The Ramonets, Pep Gimeno ‘El Botifarra’, The Pengüins, Domisol Sisters, Auxili i Judith Nedderman. L’oferta musica, però, és més àmplia: en unes altres sales la gent de Sedajazz Kind Band i les Rondalles de Pot de Plom barrejaran melodia i teatre per fer vibrar els nens.

Una ronda de concerts que tindrà continuïtat aquest dijous amb Marcel el Marcià, l’aclamat Dani Miquel, Atupa, Trobadorets, Tórtel, Senior i el Cor Brutal i Marieta Ganduleta. Els ritmes i els acudits d’aquest dimecres seran substituïts el dijous per les actuacions de Scuraplats, Jazzejant amb xiquets, Rondaballs i Tardor.

La música i el teatre no seran els únics protagonistes d’aquest esdeveniment. Els nens podran gaudir d’un taller de circ que comptarà amb activitats d’expressió corporal, malabars i monocicle. Tot amb la intenció d’experimentar en el món circense i descobrir les sorpreses que amaga aquests tipus d’espectacles. Els més clàssics tindran la seua oportunitat amb uns altres tallers dissenyats per a l’ocasió. I la lectura també tindrà el seu espai al festival amb una fira d’editorials infantils i amb diverses activitats vinculades amb aquest món.

Amb tot, serà la música l’actor principal del Feretes i Cançonetes. Això sí, no només apareixerà en forma d’actuació. El públic podrà posar-se a prova i veure les seues aptituds per al rap, o participar dels tallers d’introducció a la música, de balls tradicionals i de joc de màscares. Precisament, els jocs tradicionals valencians són l’última peça que completa el puzle de l’oferta del Feretes i Cançonetes. Les birles, el 7 i mig, el canut, el sambori, botar a la corda i fer rodar la trompa no només faran gaudir els xiquets, sinó que evocaran els records d’infància dels pares.

Organitzat per la cooperativa Cercavila Cultura de Carrer, el llit del Túria es convertirà durant aquest dimecres i dijous en el paradís de la diversió per a xiquets, però també per a grans. La festa gran de les feres més xicotetes de la casa.