L’última victòria dels sioux contra el petroli

Els nadius han obtingut una victòria parcial contra Energy Transfer Partners (ETP), un gegant dels gasoductes. Amb tot, el triomf pot acabar sent pírric: és probable que la decisió d’aturar la construcció de l’oleoducte Dakota Access sigui revocada. El president electe Donald Trump va invertir en el projecte i ETP va aportar diners a la seva campanya.

Les imatges del campament de protesta d’Standing Rock recordaven escenes del segle XIX en què uns nadius americans, ostentant bonics plomalls al cap, s’oposaven als colonitzadors que anaven a cavall. Durant mesos, gent de la tribu, activistes mediambientals i veterans han resistit les temperatures, sovint sota zero, de l’Oceti Sakowin i dos campaments més, a uns 65 quilòmetres al sud de Bismarck, a Dakota del Nord, per protestar contra la construcció de l’última part de l’oleoducte Dakota Access, que, segons diuen, amenaça el subministrament d’aigua dels sioux d’Standing Rock i els seus llocs sagrats. El 4 de desembre van obtenir una victòria inesperada quan el Cos d’Enginyers de l’Exèrcit, una agència federal, va anunciar que denegaria a Energy Transfer Partners (ETP), promotora de l’oleoducte, el permís per travessar el riu Missouri. Milers de manifestants van esclatar d’alegria cridant Mni Wiconi, l’aigua és vida.

L’empresa ETP està indignada amb la decisió del cos d’enginyers i afirma que ha estat “simplement l’última d’una sèrie d’accions polítiques clares i transparents d’una administració que ha abandonat l’imperi de la llei per guanyar-se el favor d’un electorat limitat i radical”. La construcció de l’oleoducte, que transportaria prop de mig milió de barrils de petroli cada dia des de la formació de Bakken, a l’oest de Dakota del Nord, fins a un terminal d’Illinois, està completat en un 90%. ETP i els seus tres socis ja han destinat 3.000 milions de dòlars a l’oleoducte, que s’havia d’acabar l’1 de gener de l’any vinent. En bona part la construcció travessa terrenys privats, però el Govern ha d’aprovar el permís per perforar a sota del llac Oahe, que fa d’embassament del riu Missouri. La negativa del Govern requereix un nou informe d’impacte mediambiental que explori rutes alternatives. Això trigarà mesos.

Els republicans han atacat l’administració Obama pel bloqueig de la construcció de l’obra. El 4 de desembre Paul Ryan, president de la Cambra de Representants, va piular que la decisió representava “la presa de decisions d’un Govern massa invasiu en la pitjor de les versions” i que ja tenia ganes de “deixar enrere aquesta presidència contrària a l’energia”. Kevin Cramer, congressista de Dakota del Nord, que comptava amb possibilitats d’assumir el càrrec de secretari d’Energia en l’administració de Donald Trump, tot i que finalment el magnat ha escollit a Rick Perry, ex-governador de Texas i proper al sector petroler, va dir que el president Obama actuava “contra la llei” i ha promès lluitar per l’oleoducte.

Jack Dalrymple, governador republicà de Dakota del Nord, va dir que la decisió era un “gran error” que complica la vida de la policia de la zona. Un portaveu de Trump va fer públic que donen suport a la construcció però que revisaran la situació un cop ocupin la Casa Blanca. El president electe havia invertit en ETP i per a la campanya va rebre donacions de més de 100.000 dòlars del director executiu d’ETP.

La davallada del petroli

Els promotors s’estan afanyant a acabar la construcció d’aquesta obra controvertida perquè estan sota pressió financera, no pas perquè sigui necessari incrementar la capacitat de l’oleoducte local, sosté Clark Williams-Derry, del Sightline Institute, una entitat de recerca mediambiental. Segons documents judicials, els perforadors de petroli tenen dret a anul·lar els contractes amb ETP si l’oleoducte no es finalitza abans de l’1 de gener, cosa que podria resultar en grans pèrdues per als promotors. Els contractes es van signar quan la producció de petroli de la formació de Bakken era considerable, però la tardor del 2014 el preu del petroli es va desplomar i encara no s’ha recuperat. La producció de petroli de Bakken ha caigut més d’un 20% des del seu pic, segons l’Administració d’Informació Energètica dels Estats Units.

Clark William-Derry argumenta que l’oleoducte és un projecte superflu que es construeix per preservar els termes contractuals avantatjosos negociats amb els promotors abans que els preus del petroli baixessin. William-Derry creu que les infraestructures actuals són suficients per transportar el petroli de Bakken. Vicki Granado, portaveu d’ETP, diu que l’1 de gener era la data original d’entrega de l’obra i nega que la companyia tingui cap obligació contractual lligada a aquesta data. La companyia podria demandar el cos d’enginyers per infracció del procés reglamentari, però és probable que no actuï fins que Trump entri a la Casa Blanca.

Pràcticament ningú de cap costat del tauler polític no dubta que el president electe aprovarà la construcció. Però podria passar força temps abans no s’aclarís la qüestió, per la qual cosa ETP i els seus socis rebran un cop financer dolorós. El retard costarà a l’empresa 83 milions de dòlars per mes –és a dir, 2,7 milions de dòlars per dia–, segons documents judicials. Això és un poderós incentiu financer perquè els manifestants no facin cap pas enrere l’any que ve, com molts han promès.