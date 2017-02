“Mood food”, l’enèsima bestiesa alimentària

Normalment dels Estats Units −on, com sabem, la majoria de gent s’alimenta de frankfurts, hamburgueses i purés de patata amb gravy (salsa greixosa)– ens vénen tendències de cuina dita saludable. Totes parteixen del defecte d’obviar que la cuina és un fet cultural i, per tant, no es basa en la ingesta saludable de determinats aliments, segons el caprici de la moda −els sucs verds, el tomàquet, la papaia, les baies de goji, les llavors de chia, la quinoa, el plàtan…

El mood food o menjar de la felicitat és una nova tendència gastronòmica, en la qual certs aliments, suposadament, ens brinden felicitat i benestar. A la llista d’aliments que provoquen la felicitat hi ha la xocolata −res a dir, perquè és una obvietat−. Els profetes d’aquesta dieta es basen en el fet que hi ha aliments més saludables que promouen la creació d’endorfines i serotonina, que són les hormones de la felicitat, i que combaten l’estrès i l’ansietat. Diuen que aliments com el gall dindi, el pollastre, el formatge, el peix, els ous (això sí, trencant-los abans!), el tofu, les llavors de sèsam, les ametlles, els cacauets i la mantega de cacauet, la pasta i l’arròs (integrals preferiblement), la llet descremada i la soja. S’hi afegeix l’all, el plàtan i la xocolata, les pomes, la pinya, l’alvocat i les sardines en oli… Diuen els adeptes a aquesta dieta que cal evitar les carns vermelles, ja que produeixen irritabilitat. Em sembla que el que realment la produeix és no tenir feina. Altrament, el que realment produeix la felicitat és la cuina de les àvies, allò que les nostres papil·les gustatives han mamat.