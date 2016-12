Neix el Pacte Nacional pel Referèndum (acordat amb l’Estat)

Després de la cimera, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat un referèndum pactat amb el Govern espanyol que tingui garanties democràtiques i adhesions fora de Catalunya. En cap moment ha fet referència a un plebiscit unilateral, com sí que ho han fet ERC i la CUP.

El Pacte Nacional pel Dret a Decidir ja és història. A partir d’ara es dirà Pacte Nacional pel Referèndum, i la seva missió serà vetllar pel compliment dels acords en aquest sentit. Després de gairebé tres hores de reunió, la cimera celebrada aquest divendres, amb una vuitantena de participants, ha decidit actualitzar-se per a afrontar el nou repte: un referèndum sobre la independència de Catalunya. Acordat amb el Govern espanyol.

“El Pacte Nacional pel Referèndum és l’evolució i una conseqüència lògica del Pacte Nacional pel Dret a Decidir”, ha defensat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en sortir de la trobada. “És un espai que neix amb una gran transversalitat, però amb un fil conductor, un denominador comú: la voluntat de celebrar un referèndum entre Catalunya i Espanya, de fer-ho de forma acordada, de buscar suport fora de Catalunya, a l’Estat espanyol i al conjunt d’Europa”.

Amb la transformació en Pacte Nacional pel Referèndum, l’ens comptarà amb una nova comissió executiva, que tractarà de representar la “pluralitat” i la “transversalitat” que hi ha al voltant del referèndum sobre la independència. Aquesta comissió vetllarà “plenari a plenari pel compliment i seguiment dels acords als quals hem arribat i als quals podem arribar”. No obstant això, la voluntat és la d’anar “més enllà de les organitzacions i partits polítics del Pacte Nacional”.

El Pacte Nacional pel Referèndum també posarà en marxa una campanya per a buscar adhesions fora de Catalunya, a l’Estat espanyol i a la comunitat internacional. Segons ha avançat el president de la Generalitat, serà a través d’un manifest “integrador” que serà presentat en el futur. “Ens creiem absolutament fidels a allò aprovat al Parlament de Catalunya”, ha afirmat.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha sortit a parlar després d’assistir a la cimera. Colau ha defensat que el referèndum és un “pas ineludible”, el de “donar la paraula” als ciutadans. “Que es recuperi aquest espai, el més transversal i plural, em semblarà sempre una bona notícia”, ha declarat l’alcaldessa. “Alguns deien que era una pantalla passada, i nosaltres sempre hem dit que era el pas ineludible”.

“Hem insistit que el referèndum s’ha de fer amb garanties per a la ciutadania, que tothom se senti interpel·lat a participar, que s’ha de fer amb un acord amb l’Estat i amb el màxim reconeixement internacional”, ha explicat Ada Colau, que ha reblat: “El 9N va ser absolutament legítim en el seu moment, però si diem que volem un referèndum volem un referèndum”. Els ‘comuns’ han suggerit que “és millor no posar-nos dates a curt termini, perquè això genera frustració si no es compleix”.

En la seva compareixença davant els periodistes, sense dret a preguntes, Carles Puigdemont no s’ha referit en cap moment a un referèndum que no sigui acordat amb l’Estat espanyol. Ada Colau ha confirmat que, durant la cimera, no s’ha referit a cap altre tipus de plebiscit. El vicepresident Oriol Junqueras sí que ho ha fet: “Mai renunciarem a defensar la democràcia, i mai la condicionarem a què ens donin permís, perquè llavors no seria dret a decidir sinó dret a demanar”. S’ha mostrat convençut que el “referèndum sí o sí” se celebrarà el setembre del 2017. En la mateixa línia, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha dit que “hi confiem poc” i que desitgen que “quan es confirmi que no arriba”, la resta de forces se sumin a un referèndum unilateral.

Per part del Govern, a la cimera hi han assistit el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Neus Munté, Raül Romeva, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Hi han participat representants de Junts pel Sí, ERC, PDECat, Demòcrates de Catalunya, MES, CUP, Catalunya Sí Que es Pot, ICV, Podem i EUiA, a més de membres de les entitats de la societat civil, sindicats i agrupacions d’empresaris. També hi ha acudit l’expresident Artur Mas, per la seva “experiència” amb el 9N.

Composició transversal

El Pacte Nacional pel Referèndum, que substitueix l’anterior Pacte Nacional pel Dret a Decidir, estarà coordinat per vuit persones de diferents procedències. Es tracta d’una comissió executiva inicial, que està oberta a noves incorporacions. L’exdirigent del PSC i exalcalde de Vilanova i la Geltrú Joan Ignasi Elena estarà al capdavant com a coordinador. Elena formava part de l’anomenat sector catalanista del PSC. Va acabar abandonant el partit per a fundar la plataforma política Avancem.

A Elena l’acompanyaran Maite Arqué, exalcaldessa de Badalona pel PSC; Francesc Pané, exdiputat d’ICV per Lleida; Itziar González, exregidora socialista de Ciutat Vella; Jaume Bosch, exdiputat d’ICV; Carme Porta, exdiputada d’ERC; Carme-Laura Gil, consellera d’Ensenyament en governs de Jordi Pujol, i Francesc de Dalmases, director de la revista ‘Catalan International View‘.

Suport de les entitats a Mas

La cimera del Pacte Nacional pel Dret a Decidir ha coincidit amb l’anunci de la data del judici d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9N, que arrencarà el pròxim 6 de febrer. “Hem rebut una felicitació de Nadal especial”, ha ironitzat el mateix Mas a la seva arribada al Parlament per a la trobada. “Un judici per la via penal per haver comès el gran delicte d’escoltar la gent i posar les urnes perquè votés”, ha afegit l’expresident, que ha assegurat que hi anirà “amb el cap ben alt”.

Les entitats sobiranistes també han expressat el seu suport a Artur Mas. “No creiem en casualitats”, ha afirmat Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). “Alguns ha volgut tapar la cimera amb l’anunci de la data d’un judici. Però nosaltres estarem a l’altura i continuarem el mandat del Parlament per fer el referèndum”. En la mateixa línia s’han expressat Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i Neus Lloveras, presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).