Baltasar Picornell, nou president del Parlament balear

Baltasar Picornell

Podem aconsegueix finalment que el seu candidat a subtituir Xelo Huertas, Baltasar Picornell, sigui president de la Cambra illenca.

Baltasar Picornell ja és, des d’aquest dimarts 14 de febrer, el nou president del Parlament balear. Es tanquen així dues setmanes durant les quals la Cambra legislativa illenca ha tingut una presidència interina, després del cessament de Xelo Huertas.

Podem assoleix el que volia i que és justament allò que tant PSIB-PSOE com Més no acceptaven. Que Picornell, conegut pels seus amics i companys -així s’hi refereixen- com a Balti, un activista d’aspecte anti sistema, fuster metàlic de professió, sense estudis superiors, es converteixi en president del Parlament. El que el partit morat fes de la candidatura de Picornell casus belli va portar socialistes i econacionalistes a acceptar-lo finalment, tot i que al principi no el volien de cap manera, es negaven en rodó a considerar la seva candidatura, exigien que fos la portaveu, Laura Camargo, o el secretari general de la formació morada, Alberto Jarabo, qui es posés al front de la Cambra. Podem, però, no volgué contemplar la petició dels seus aliats i Jarabo arribà a dir que “si Balti no és president, és la ruptura del pacte”. A la fi, però, els tres partit acceptaren negociar. Després d’una reunió dura i agre finalment es va assolir l’acord. Picornell es convertia aquest dimarts en el dotzè president del Parlament balear.

El candidat de Podem va ser elegit pel càrrec amb amb el vot favorable del seu partit (8 a favor), del PSIB (15) i de Més (9), a més de les dues trànsfugues que foren expulsades de la formació morada i que es mantenen en el Parlament com a ‘no adscrites’ a cap grup, Xelo Huertas i Montserrat Seijas. El PI (3) i Ciudadans (2) es varen abstenir. El PP (20) va votar a la seva candidata, Núria Riera.

L’elecció de Picornell fou lloada per la direcció central de Podemos, Pablo Iglesias s’hi referí durant el congrés de la formació a Madrid, el cap de setmana del 11 i 12 de febrer. Per deixar clara la importància que atorga la cúpula morada a l’elecció de Balti, es desplaçaren a Palma diversos membres de la direcció estatal morada, el més coneguts dels quals és l’ex general de l’exèrcit de l’aire espanyol, Julio Rodríguez.