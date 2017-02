Partit Demòcrata contra Demòcrates: la batalla pel nom continua

EFE

Aquest cop el detonant ha estat el canvi de nom de CiU a Grup Municipal Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona. Els escindits d'Unió ho consideren un "engany al ciutadà" i presenten un recurs de reposició.

“Un engany al ciutadà”. Així ha considerat Demòcrates de Catalunya el canvi de nom de CiU per Grup Municipal Demòcrata a l’Ajuntament de Barcelona. Quan aquest divendres en el ple l’alcaldessa Ada Colau ha informat sobre la proposta de canvi de nom, el regidor de Demòcrates, Gerard Ardanuy, ha demanat la paraula: ho ha fet per a anunciar que presentaran un recurs de reposició contra aquesta decisió.

L’escissió independentista d’Unió Democràtica fa servir el mateix argument que en ocasions anteriors. “Donat que aquesta denominació pot generar confusió, perquè no és una fusió de partits sinó una coalició de partits, presentarem un recurs de reposició contra aquesta decisió”, ha justificat Gerard Ardanuy durant el ple celebrat aquest divendres.

En un comunicat, el partit recorda que fa un any ja van “emplaçar” l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya, avui Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), “a procedir al canvi de nom del grup sent fidel a la realitat de la composició del grup”. I el document afegeix: “En aquest sentit, no serem còmplices d’enganyar el ciutadà, nosaltres vam trencar amb Convergència i Unió i no contribuirem a tornar-la a bastir”.

Justament l’assumpte del nom és el que més ha tensat la relació entre els dos espais polítics. Aquest només és l’últim episodi d’un llarg serial, que va començar amb la refundació de l’antiga Convergència. L’elecció de Partit Demòcrata Català (PDC) com a nova marca va caure com un gerro d’aigua freda entre els democristians independentistes, que va anunciar que emprendria accions legals pel que consideraven una apropiació del nom. L’afegit del terme “Europeu” -Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat)- no va servir per a calmar els ànims entre els escindits d’Unió.

Després que el Partit Demòcrata presentés la seva nova imatge de marca -que fa servir només els termes Partit Demòcrata-, el líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, va tornar a la càrrega. “Després de tot, només us vam demanar que no féssiu servir el nostre nom, però tant us fa”, criticava Castellà. I els hi retreia: “Seguiu sent establishment”.

Dues setmanes més tard, en els mateixos termes que avui, el dirigent dels democristians independentistes tractava de calmar els ànims i allargar la mà a l’antiga CDC. “Enviem un missatge molt clar al PDECat: nosaltres no som l’enemic i hem de col·laborar al màxim en l’objectiu final”, deia en una entrevista al diari Ara. Però el conflicte nominal encara està obert. De vegades, el nom sí que fa la cosa.