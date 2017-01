Puigdemont: «Aquest any farem un referèndum vinculant i vàlid»

En una conferència al Teatre Romea de Barcelona, el president de la Generalitat de Catalunya es compromet a culminar el procès d'independència aquest any. També justifica la seva absència a la conferència de presidents autonòmics.

Aquest any culminarà la legislatura. I el procés d’independència. Així ho ha assegurat aquest dilluns el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva conferència ‘2017, anys clau per a Catalunya’ al Teatre Romea de Barcelona. “El 2017 culminarem el trànsit de la postautonomia a la preindependència”, ha afegit Puigdemont. “Ens veiem amb cor de fer la feina”.

“Aquest és l’any que culminarem i garantirem el dret a decidir dels ciutadans sobre què volen ser i què volen fer”, ha afirmat Carles Puigdemont. El president català s’ha compromès a celebrar aquest any un referèndum que sigui vinculant, perquè el resultat serà aplicat “per dignitat democràtica”, i vàlid, perquè el validaran els ciutadans acudint a les urnes a votar. “Això ho farem aquest any”, ha reblat.

Puigdemont ha promès que, des del Govern, buscaran “molt intensament” l’acord amb l’Estat per fer possible aquest referèndum d’autodeterminació. Fins i tot ha anat més enllà i ha dit que no giraran cua ni en el primer ni en el segon ‘no’. “No els hi posarem fàcil ni tan sols que ens diguin que no”. Segons ha explicat, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Raül Romeva treballen “silents” per poder convocar-lo.

Per a fer possible el referèndum, el president del Govern ha insistit que és necessari aprovar els pressupostos. “Tenim uns bons pressupostos i són necessari”, ha dit Carles Puigdemont, que ha defensat que “els necessita la gent, els necessita el país, els necessita la gent que en sortirà beneficiada”. Segons el mandatari, “el 2017 és l’any en què acaba un procés i comença una era”. Una era que ha descrit com a “rotundament lliure, més pròspera i més justa, democràtica i solidària”.

Crítiques a la conferència de presidents

Durant la seva conferència al Teatre Romea, Carles Puigdemont ha justificat la seva absència a la conferència de presidents autonòmics. “Hem sortit del règim comú, s’ha acabat el cafè per tothom però alguns no ho volen entendre”, ha assegurat el president de la Generalitat, que ha recordat que el Govern espanyol va comprometre’s a celebrar-la cada any, malgrat que fa més de quatre que no es convoca. Un govern amb “sensibilitat”, ha recriminat, ja ho hauria fet.

El president ha anat encara més enllà i ha denunciat que allò que es va acordar en l’última conferència de presidents autonòmics l’octubre del 2012 -garantir els serveis socials i posar en marxa un nou sistema de finançament autonòmic- no s’ha complert. “No només no s’ha complert, sinó que s’ha anat en la direcció absolutament contrària”, ha afirmat.

Però el principal problema, segons Puigdemont, és que ni tan sols es dedica un punt específic a la qüestió catalana en l’ordre del dia. “¿No hi ha ningú a l’altra banda que es pregunti què ha passat entre la darrera conferència de president i la de demà perquè hàgim passat de 14 a 72 diputats independentistes?”, s’ha preguntat.