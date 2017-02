Puigdemont i Rajoy parlen però no negocien

Trobada entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont l'any passat a la Moncloa // EFE

El president de la Generalitat, que no confirma ni desmenteix la trobada de l'11 de gener a la Moncloa, lamenta la manca de voluntat de diàleg. El president espanyol defensa que vol parlar, però no de "liquidar ni Espanya ni la llei".

“No s’ha produït ni s’estan produint negociacions”. Així ha contestat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a les informacions sobre la reunió que va mantenir amb Mariano Rajoy a la Moncloa el passat 11 de gener. Puigdemont, que no ha confirmat ni desmentit la trobada, ha insistit que a l’altra banda no hi ha voluntat de negociar. “Ho dic amb tristesa, perquè el capteniment democràtic de l’Estat és preocupant”, ha lamentat.

“Ara s’escandalitzen perquè aquest Govern dialoga”, ha replicat Puigdemont a les preguntes del líder de CSQP Lluís Rabell. I ha afegit: “Aquest Govern dialoga per a poder votar”. El president de la Generalitat s’ha compromès a ser “obedient al mandat del Parlament” i, per tant, celebrar el referèndum com a molt tard el setembre del 2017 encara que no hi hagi un acord amb el Govern espanyol.

Per la seva part, Mariano Rajoy no ha confirmat ni desmentit la trobada amb el seu homòleg català. Després de la sessió de control al Govern espanyol, als passadissos del Congrés dels Diputats, el president espanyol ha mantingut el seu discurs: “La meva disposició és la millor, jo vull parlar, però vull parlar dels problemes reals i no de liquidar ni Espanya ni la llei”. Rajoy ha assegurat que “és el moment de tornar a la sensatesa i al sentit comú” i “acabar amb allò que no ha conduït a res positius per als ciutadans de Catalunya”.

Segons ha publicat La Vanguardia aquest dimecres, Carles Puigdemont i Mariano Rajoy van reunir-se de forma secreta el passat 11 de gener a la Moncloa. Tots dos presidents van dinar i van mantenir una conversa “cordial”. No obstant això, no s’hi hauria produït cap apropament: Puigdemont va insistir en el referèndum d’independència com a solució al conflicte català; Rajoy va reiterar la seva negativa a posar les urnes.

Durant la trobada, convocada a petició de Rajoy, el president espanyol li hauria demanat que assistís a la conferència de presidents. D’aquesta reunió en van ser informats els seus números 2, Oriol Junqueras i Soraya Sáenz de Santamaría. Aquestes informacions arriben després que el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, revelés contactes secrets “al màxim nivell”.

Compareixença de Puigdemont rebutjada

La sessió de control ha començat amb una petició d’última hora de compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per les polèmiques declaracions de l’exsenadora d’Esquerra Republicana Santi Vidal. La iniciativa de Ciutadans, a la qual s’han sumat el PP, el PSC i CSQP, ha estat rebutjada amb 62 vots a favor i 68 en contra (Junts pel Sí i la CUP).

Li demanen al Govern que trenqui amb la CUP

Durant la mateixa sessió de control, el PP ha exigit al Govern que trenqui el seu pacte amb la CUP, que considera “èticament incompatible amb la democràcia”. El diputat popular Alejandro Fernández ha argumentat que “no es pot pactar amb gent que aposta per la violència”. El vicepresident Oriol Junqueras ha replicat que, mentre el Govern i la CUP volen posar les urnes, el Govern espanyol vol precintar col·legis electorals.