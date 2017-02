Puigdemont, sobre el judici del 9N: «La democràcia espanyola ha emmalaltit»

El president de la Generalitat aprofita la sessió de control al Parlament insta Rajoy a convertir-se en interlocutor entre Catalunya i Espanya, després de fer-ho entre Trump i l’Amèrica Llatina.

En una setmana marcada pel judici al 9N, el president de la Generalitat ha aprofitat la sessió de control d’aquest dimecres per a destacar el seu caràcter excepcional. “La democràcia espanyola ha emmalaltit”, ha arribat a assegurar Puigdemont, que ha afegit: “Potser pensen que la curaran a còpia d’amenaces i intransigències, però jo crec que és pitjor”.

Segons el president, el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau -que ha considerat “una farsa i un teatre”- serà “jutjat per la història, com ho va ser la sentència de l’Estatut i com ho serà la negativa obtusa a dialogar sobre el que passa entre Catalunya i Espanya”. Puigdemont ha lamentat la falta de voluntat de diàleg de la Moncloa, una “decisió errònia i irresponsable”.

“Dialogar demana voluntat per fer-ho”, ha afirmat Puigdemont, que ha fet servir la trucada entre Mariano Rajoy i Donald Trump d’aquest dimarts com a argument: “Si un es veu capaç de fer d’interlocutor entre Donald Trump i l’Amèrica Llatina, Europa, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, hauria de ser encara més capaç de ser interlocutor actiu amb Catalunya”.

L’Estat espanyol “no va fer net durant la Transició i ara va perdent credibilitat en mans d’uns poders que ara sabem que sempre han estat allà, malgrat que va semblar que s’havien apartat o reconvertit”, ha criticat el president. “Avui la democràcia espanyola es permet un judici polític a l’expresident de Catalunya i a dues membres del seu Govern sense ruboritzar-se ni preguntar-se el que bona part de l’opinió pública internacional es pregunta”.