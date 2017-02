Quan l’evolució atempta contra l’intel·lecte

Enric Balaguer

'El desert i altres palpitacions del nou segle' és l'última obra de l'escriptor i professor de literatura en la Universitat d'Alacant Enric Balaguer. Es tracta d'un conjunt d'assaigs que conviden a la reflexió sobre els distints factors que afecten la societat, positiva o negativament, des del greuge tecnològic fins a la sobredimensió del sexe. Unes meditacions sostingudes sobre un garbuix de referències i lectures diverses.

Malgrat que la reflexió és un exercici obligat, cada cop es troba més dificultat per l’ús abusiu de les necessitats creades. Tot i així, la reflexió existeix, i hi ha fins i tot qui no entén la seua existència sense expressar els resultats d’aquest exercici. Tot pensament és singular i, com a tal, cadascú tendeix a adreçar-lo cap a qüestions, premisses, i obsessions particulars.

En el cas d’El desert i altres palpitacions del nou segle, Enric Balaguer tendeix a parlar de la manca de reflexió en una societat configurada, precisament, per abandonar aquest exercici. Això és provocat per la cultura de la immediatesa, pel pes de la fugacitat, pel sobredimensionament de la imatge i els eslògans amb vocació palmària, que compten amb la protecció d’uns promotors que criminalitzen els matisos dels escèptics. Perquè avui, tal com explica el propi autor, «tot allò que no estiga encaminat a una raó instrumental, a curt termini, en resta exclòs. La comoditat i el confort tècnic, el consumisme, fan la resta. ‘No cal res més’, ens diu el poder econòmic i el seu lacai, el poder polític. No siga cas que la gent pense pel seu compte, albire altres mons possibles, assolesca criteri propi i siga, de resultes, difícil de manipular».

Aquest efecte previst per George Orwell a 1984 és rescatat per l’autor, que destaca fenòmens actuals que encerten aquell pronòstic de l’escriptor britànic. La cultura del tweet, del missatge curt, de la immediatesa que s’imposa sobre la reflexió està sent adquirida per les principals plataformes de comunicació, que contribueixen a generar la novaparla profetitzada per Orwell.

Amb això es reforça una identitat col·lectiva que percep beneficis en aquest model, perquè implica menys esforç, que es convenç que no hi ha millor forma per rebre els missatges més enllà de la brevetat, que fuig de la reflexió, renuent a abandonar el seu analfabetisme funcional adquirit voluntàriament. Tot, identificant-se amb un poder que l’empenta a l’esforç mínim per assumir les tesis que es pressuposen com a vàlides i com a incontestables.

I quina seria la vacuna contra tot això? Segons l’autor d’aquest recull d’assaigs, la literatura, visual o escrita: cinema o llibres «per arribar a comprendre el que no abastem en la vida quotidiana, ja que d’alguna manera no ho podem experimentar. Vet ací una forma de coneixement: posar-nos al lloc de l’altre i sentir-nos identificats amb els personatges, com si allò que els passa a ells ens passés a nosaltres. Una experiència d’alteritat de manera directa» per conèixer món i per no quedar-nos amb el reduccionisme interessat de les elits i de les ments mandroses que prefereixen la neciesa a l’esforç del pensament, que obre ulls, portes i realitats.

A més, meditacions sobre aquells que reflexionen: la depressió que els caracteritza, potser perquè només ells s’atreveixen a comunicar-la. Reflexions sobre el sexe i la seua dimensió, des del seu vessant més romàntic fins al més groller que avui predomina obertament a Internet. O reflexions nacionals, sobre aquells països als quals «la història els ha ensenyat el que vol dir no ser».

Reflexions com a vacuna contra l’imperi de la immediatesa, que ridiculitza tot aquell que vol anar més enllà quan adquireix un costum abandonat que atempta contra els que s’aprofiten d’una alienació fabricada amb mecanismes de fugacitat i eviten les reflexions que alimenten l’esperit crític. Aquest sector, reduït i criminalitzat, és la base dels moviments que acaben fent trontollar els poderosos.