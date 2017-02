Rahola guanya el Llull amb Rosa de cendra

'Rosa de cendra', una novel·la sobre la Setmana Tràgica que reprén alguns personatges de l'anterior obra de Pilar Rahola, Mariona, és la guanyadora del Premi Ramon Llull que atorga l'Editorial Planeta: un premi de 60.000 euros i l'edició en català, castellà i francès (a l'editorial Belfond).

L’argument, segons la seva autora, és «la història d’una família que viu les brutals contradiccions d’una època convulsa, que veu néixer els principals moviments del segle, des del 1901 fins a la Setmana Tràgica i la mort de Ferrer i Guàrdia, el 1909».

En el context del sorgiment del «sindicalisme obrer, el lerrouxisme, el començament de l’articulació del catalanisme polític» en «la Barcelona que crema convents alhora que descobreix la gran arquitectura», Rosa de cendra explica la història d’«una família normal que viu aquestes contradiccions al carrer però també dins de la mateixa família».

Pilar Rahola ha explicat que Mariona acabava amb el comiat de la protagonista que, amb 19 anys, marxava a la guerra de Cuba i Rosa de cendra n’explica la tornada i evolució. «Però -adverteix Rahola-, el noi que ha viscut una guerra com la de Cuba no es pot assemblar gaire a aquell nen de 19 anys que va marxar». Ara és un antiheroi i el personatge preferit de l’autora: «Curiosament m’agrada molt el personatge més pervers i ideològicament més allunyat de mi».

Rahola també ha explicat que la novel·la, que sortirà a la venda l’1 de març, narra una època que té paral·lelismes molt clars i «gens forçats» amb l’actualitat: «Les guerers internes dins del catalanisme estan clares. Entre Solidaritat Catalana i Junts pel Sí hi ha paral·lelismes clars. I els moviments alternatius antisistema també hi són. Pots reconèixer la CUP i el sindicalisme. I també hi era el discurs més espanyolista de Ciutadans».