Referèndum abans del setembre?

Com proposa la CUP, els partits independentistes contemplen la possibilitat d'avançar la votació si s'intensifica la pressió judicial, però no és l'escenari en el qual treballen en aquests moments.

Va ser la CUP qui, el passat desembre, va plantejar que el referèndum no se celebrés el setembre, sinó abans. El portaveu del secretariat nacional del partit anticapitalista, Quim Arrufat, demanava llavors estar preparats per als “cops repressius que facin miques els pilars del procés” per part de l’Estat espanyol. “Si hi ha passos endavant que no són admissibles democràticament, haurem de saltar. Si inhabiliten la presidenta del Parlament, no sé fins a quin punt ens podem quedar de braços plegats”, deia l’exdiputat. El passat dissabte, després del consell polític, el mateix Arrufat hi insistia.

És possible avançar el referèndum, si Madrid intensifica la pressió judicial? Segons el Govern català, sí que és un escenari viable. Així ho ha assegurat el vicepresident Oriol Junqueras aquest dilluns en una entrevista a RAC1: “És possible fer el referèndum abans de l’estiu”. Segons Junqueras, el Govern té les “dades suficients” per a fer-lo. Un detonant de la votació seria la inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, investigada per desobediència per haver permès el debat i les votacions sobre les conclusions de la comissió del procés constituent.

No obstant això, la “millor opció” per a les forces sobiranistes continua sent el setembre del 2017. El portaveu d’Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha insistit aquest dilluns que la data prevista és una “molt bona elecció”. Sabrià, però, ha admès que “es poden donar circumstàncies que facin inviable mantenir la data prevista de setembre”, en referència a les diverses causes judicials obertes pel procés sobiranista.

Per la seva part, el Partit Demòcrata s’ha desentès d’aquest debat. “No ens sentireu entrar a parlar sobre aspectes del calendari”, ha afirmat Marta Pascal, coordinadora general del PDECat), que ha afegit: “Cal guanyar-lo sí o sí, en qualsevol moment”. Segons Pascal, ara el que cal fer és “convèncer els indecisos i no els convençuts”.