Rosa Pérez: «El ‘cas Taula’ s’ha quedat en l’anècdota»

Quan la Diputació de València semblava com un feu inexpugnable als casos de corrupció, la diputada provincial d'Esquerra Unida Rosa Pérez va presentar una denúncia que va posar cap per avall el PP valencià. L'escrit no només mostrava els tripijocs a la corporació provincial, també revelava una trama que afectava l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana. Es tractava de la causa que explicava el regall de casos de corrupció que implicaven els populars al País Valencià. Amb tot, restar esquitxada per la peça separada dels assessors zombis d'Imelsa, l'empresa pública bressol de la causa, ha provocat que l'Audiència Provincial de València l'aparte com acusació particular. Pérez denuncia «una persecució» per destapar la trama i alerta: «Estic preocupada per la deriva del 'cas Taula'»

-L’Audiència Provincial de València l’ha apartat del cas Taula perquè considera que és incomptable estar personat i implicat a la causa al mateix temps. Entén l’argument dels tres magistrats?

Realment, no m’han apartat definitivament. La meua situació és molt complexa. Estic en una espècie de terra de ningú en l’àmbit jurídic. Perquè encara que vaig declarar davant l’UCO [Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil], no ho he fet davant el jutjat. I al sumari no figura cap auto en el qual diga que estic investigada. Per tant, és un raonament que, fins i tot, és contrari al que deia el jutge: que les peces era individuals i podia estar personada a la causa. De totes maneres, no em sembla casual que estiga durant un any en una situació de terra de ningú jurídicament i que afecte, precisament a l’acusació.

A mi em sembla, i ja ho vaig dir al seu moment, que dur-me a declarar era molt intencionat. Em sembla molt bé que s’investigue tot, però nosaltres en el mes de febrer vam demostrar que el nostre assessor, que va estar 14 mesos a jornada parcial i van acomiadar-lo quan a ells van voler, havia fet sobradament el seu treball. De fet, és la persona que havia dut tota la investigació junt amb mi. No debades, crec, i sense exagerar, que mai un assessor havia estat tan rendible. No comprenem com després d’acreditar quasi fa un any aquests fets, encara continuem en aquesta situació. I que de resultes d’això, m’aparten de l’acusació popular.

-Creu que hi ha alguna motivació amagada?

Crec que sóc una persona incòmoda. Cal recordar les persones que recorren la meua personació: [Alfonso] Rus, [Emilio] Llopis i [Adolfo] Vedri. Aquests senyors no estan preocupats per la meua acusació, sinó per la meua denúncia, ja que estan imputats gràcies a ella. Com acusació popular volíem continuar la tasca que vam començar al principi de la darrera legislatura. Una feina d’oposició, però especialment de fiscalització política, que va acabar derivant en un procediment judicial. Evidentment, van dir, i ho continuem dient, que no s’aturarem fins que aquests senyors estiguen en el seu lloc, que és cap altre que la presó, segons el nostre punt de vista.

-Li ha sobtat la insistència de centrar la instrucció en la denominada peça dels zombis d’Imelsa?

Vaig estar molt decebuda quan va obrir-se el secret de sumari. Si amb dues persones, la col·laboració d’algun company i amb pocs recursos va investigar-se i va presentar-se una denúncia que comprèn la Diputació de València, l’empresa pública Imelsa, els ajuntaments de València i Xàtiva i determinades conselleries, penses que després l’UCO realitzaria un gran treball, que haurà ampliat els possibles imputats i els fets delictius. I, per contra, és trobem que hi ha menys. M’ha sorprès veure que quan s’obri el secret de sumari no apareix completa la denúncia que vaig presentar. Surt parcialment perquè es recull la part de l’Ajuntament de València, però la globalitat de la denúncia no. De fet, dels nou adjunts del nostre escrit només se’n recullen dos: el relatiu al despatx dels germans Costa i el que parla del consistori del cap i casal. On estan els LEDs? On estan les carreteres? On està la informació de les presumptes irregularitats d’Imelsa de l’època anterior a Marcos Benavent? Nosaltres vam realitzar un treball exhaustiu en aquests àmbits, com també ho vam fer amb els desviaments de capitals a Brasil. Sobre aquesta qüestió, de fet, nosaltres fem un esquema que lliga totes les societats. I no està incorporat.

Tots aquests fets ens provoquen una gran decepció. T’adones que, finalment, el cas Taula s’ha quedat en l’anècdota. Volen investigar si els assessors feien el seu treball, que em sembla perfecte. Hem demostrat que a Esquerra Unida sí que ho feien. Ara, que açò es quede en terra de ningú jurídicament durant un any a l’espera de veure si eren legals o no és molt greu. Perquè, escolta, perdona, els assessors no els hi hem inventat nosaltres. Provenen d’Imesla, i a l’empresa hi ha uns funcionaris i un personal jurídic que marca la legalitat. De fet, jo tinc un informe aportat per un catedràtic de dret del treball que diu que sí que podíem comptar amb un assessor i, que en cas de no comptar-ne, la responsabilitat no és de la diputada.

És molt curiós perquè criden a declarar a l’UCO assessors que pensen que són meus quan no ho són. Clar, segurament ve derivat de la informació que Imelsa va passar donant a entendre que jo tenia més personal de confiança del que tenia. I és increïble perquè aquestes persones són citades a declarar pensant-se que són assessors meus, i quan s’adonen que no ho són, ni criden al diputat que sí que comptava amb aquestes persones de confiança. Aquest fet mostra que hi ha un presumpte interès de persecució contra els que vam denunciar-ho tot.

-Has comentat que no s’han incorporat fets com ara la suposada trama dels LEDs, els modificats sospitosos en els contractes de carretera… Sembla que s’ha desdibuixat el cas Taula.

Estic molt preocupada per la deriva d’aquesta causa. El cas Taula, a parer meu, no és com la resta de casos de corrupció que s’han centrat en determinades actituds en determinades administracions. Valmor o el presumpte saqueig de RTVV en serien alguns exemples del que dic. Ara bé, parlàvem que Taula era el cas en majúscules de corrupció. Per què? Perquè relacionava les principals institucions del País Valencià amb els càrrecs institucionals més importants del PP. Això feia creure, per tant, que no eren fets suposadament delictius aïllats, si més no una suposada organització criminal que estava connectada. En aquests moments, a mi em sembla que tot açò està desdibuixat. En cas contrari, s’hauria realitzat una investigació més àmplia i hi haurien més imputats. Hi ha gent que surt en aquestes converses, en actituds bastant clares, i no s’ha fet una línia d’investigació d’això. Per tant, resulta molt curiós que s’incidisca tant en fets anecdòtics, que és una espècie de merda per a tots entre cometes, i no s’haja posat el focus cercat en qüestions més greus.

-Quan va aixecar-se el secret de sumari, a més a més, tampoc semblava que s’havia seguit el rastre dels diners desviats a Brasil o a paradisos fiscals com s’apuntava en un primer moment…

Aquest fet em sembla molt curiós. Quan comencem a lligar societats, i sense gaudir dels recursos amb els quals pot tenir la Guàrdia Civil i la Fiscalia, observem relacions entre familiars i amistats i acabem elaborant un quadre que ho connecta tot. Un gràfic que incorporem en la nostra denúncia. Però després descobreixes que no s’ha avançat res a la investigació. I és un fet força preocupant.

-El canvi d’un fiscal caracteritzat per ser exemplar en procediments contra la corrupció com ara Vicente Torres per un altre, a priori, sense experiència prèvia en aquestes qüestions li genera preocupació?

Quan prenc consciència del pes de les proves que tinc, a una li arriba a donar vertigen i un poquet de por. Veus fins a quin punt poden arribar les persones a les quals estàs investigant. I més veient la situació de tots els denunciats de casos de corrupció a l’Estat espanyol. Que jo aportara la documentació al fiscal Vicent Torres, que considere que és un dels millors professionals que existeixen, va donar-me molta confiança. El canvi, per tant, em sembla incomprensible. No entenc que en una causa tan complexa s’aparte a una persona amb aquest bagatge.

-Té por de patir una situació massa semblant a la d’Ana Garrido, que va estar una de les denunciants de la trama Gürtel a Madrid?

Realment, no sé fins a quin punt poden arribar. Tinc clar que he fet les coses com tocaven i amb ètica. Que haja de passar pel mateix que les persones a les quals vaig denunciar és una forma de dir-me: «Escolta i comprova del que som capaços». Amb tot, estic satisfeta d’haver-hi estat l’única oposició durant la darrera legislatura i seguiré, tot i estar al govern provincial, sense callar aquelles coses que no estiguen massa clares. Per a mi, la persecució de la corrupció no significa fiscalitzat un sol partit, sinó qualsevol acció que faça una persona independentment de la formació a la qual estiga afiliat. El dia que un càrrec polític deixa de fer alguna cosa per por o per conveniència ha d’anar-se’n a casa.

-Després de totes les actuacions polèmiques que han sacsejat la nova Imelsa, Divalterra, creu que s’hauria d’haver aprovat un pla per liquidar l’empresa només va accedir l’esquerra a la Diputació?

És una qüestió que hem demanat, i més després de veure com s’ha gestionat la nova etapa, en la qual encara no han desaparegut molts dels vicis del passat. Els principals col·laboradors de Marcos Benavent continuen treballant en Imelsa. Em sembla molt curiós que quan vaig demanar documentació a l’empresa pública em reberen les mateixes persones que a l’època del PP. I continuen ficant-me els mateixos entrebancs i en fan firmar les mateixes sol·licituds. Aquest fet indica que alguna cosa no està funcionat correctament. Nosaltres, de fet, hem vist amb molta preocupació, tot i que les nostres discrepàncies han molestat molta gent, l’intent d’externalitzar l’acusació del cas Taula. Quan l’Ajuntament de València o la Generalitat Valenciana ha de fer una acció semblant ho fa amb personal propi, i nosaltres en tenim. I tot i que va intentar-se en un primer moment, finalment va aturar-se aquesta qüestió. Aquests fets et fan veure que estàs molestat des del primer dia. També hem vist amb molta preocupació els pagaments a advocats pel cas Taula, en especial, quan ens han posat moltes traves per accedir a determinats informes.

-Què opina del regall d’irregularitats que han sorgit a Divalterra, com ara suposades contractacions fraccionades, despeses en begudes alcohòliques pagades amb diners públics…?

Pense que Imelsa ha de ser liquidada. Això sí, cal fer-ho en un procés que respecte els drets dels treballadors i els seus llocs de treball.