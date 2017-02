S’obre la porta de la presó per a Jaume Matas

L'expresident del Govern balear i antic ministre de Medi Ambient en el govern de José María Aznar rep la segona condemna a presó, ara pel 'cas Nóos': 3 anys i 8 mesos.

Jaume Matas -que complirà 63 anys enguany- entrarà a presó amb tota probabilitat ben aviat. La condemna a 3 anys i 8 mesos que li ha imposat el tribunal del cas Nóos aquest divendres dia 17 de febrer és la tercera que li cau a sobre, la segona amb pena carcerària. Per tant, seguint la tradició habitual del funcionament de la justícia, allò lògic que hauria de passar ara seria la convocatòria per part de l’Audiència Provincial de Palma d’una vista especial durant els pròxims dies -per a la setmana que ve, segurament- a la qual és versemblant que el ministeri públic pugui demanar la seva entrada a presó de forma immediata.

Matas començà el seu via crucis aviat farà deu anys. El juliol de 2007 se’n va anar a viure i fer feina a Washington, després de deixar la política activa com a conseqüència de no haver aconseguit un pacte amb Unió Mallorquina. Quedava així condemnat a l’oposició. Molt abatut, ja que tenia per segur que seguiria essent president, abandonà totes les seves responsabilitats. Al cap d’un any, el 2008, va conèixer que la Guàrdia Civil per ordre de la fiscalia estava investigant la compra del famós palauet. A partir d’aleshores la situació se li anà complicant a marxes forçades. Així i tot pareixia tenir la seguretat que res no li podria passar perquè es decidí per una defensa molt agressiva, criticant força la investigació policial i fiscal. Quan el jutge José Castro el va imputar, a l’any 2010, l’expresident illenc seguí amb la mateix línia de defensa. De fet, la va mantenir fins i tot quan fou condemnat a 6 anys a Palma, el 2013, en el judici del primer cas. Va recórrer al Tribunal Suprem, el qual li va reduir un any després la pena a només 9 mesos. Justament per celebrar això va fer una roda de premsa el juliol de 2013 durant la que es va vantar de tenir raó i que no la tenia ni la fiscalia ni el jutge instructor. L’any següent va ser obligat a complir els 9 mesos, pena que satisfé a Segòvia entre el juliol de 2014 i l’abril de 2015.

Els 3 anys i 8 mesos que li han caigut ara són la tercera condemna. La primera foren els 9 mesos de presó. La segona no li suposà tancament. La nova sentència desfavorable el situa de bell de nou a les portes d’un establiment penitenciari. I el que és pitjor per a ell: li queda per endavant haver de fer front a una vintena de peces separades del cas matriu inicial que li poden suposar encara més anys de presó. Per això justament els seus advocats intenten arribar a un acord amb la fiscalia. Lluny queden els anys d’arrogància. Ara persegueix l’acord desesperadament amb l’objectiu de tancar tots els processos judicials oberts en la seva contra a canvi de declarar-se culpable si li asseguren sentències mínimes -i possiblement pagant una forta multa- i així saber quant d’anys haurà de passar tancat i començar a complir-los per, d’aquesta manera, poder demanar el tercer grau tot d’una que hagi complir la meitat de la condemna total.