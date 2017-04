Un matí amb l’extrema dreta catòlica d’Hazte Oír

Ignacio Arsuaga i la resta de membres d'Hazte Oír caminen cap a les Corts Valencianes//Moisés Pérez.

Al més pur estil del Tea Party nord-americà i a la recerca de la polèmica, Hazte Oír ha passejat aquest divendres el seu autobús transfòbic per València. Ignacio Arsuaga, parent de l'ex-ministre Rodrigo Rato i líder de la plataforma, ha clamat «contra la ideologia de gènere» i la llei de transsexualitat valenciana que es va aprovar aquesta setmana. Bregues amb la vice-alcaldessa, Sandra Gómez, o amb el síndic socialista, Manuel Mata, han estat el resultat d'una visita que ha tacat el dia de la visibilitat del col·lectiu transsexual. EL TEMPS ha acompanyat el grup ultra en la seua protesta pels carrers del cap i casal. L'Ajuntament i les Corts Valencianes han estat les dues parades d'aquesta organització vinculada a la secta El Yunque.

L’aristocràcia sol ser al·lèrgica a les mobilitzacions del carrer, però Ignacio Arsuaga n’és una excepció. Aquest advocat d’alt llinatge ha estat, des de xiquet, participant en manifestacions que defensaven la incidència del catolicisme en els aspectes més socials. Quan només tenia 11 anys, Arsuaga va protestar contra la reforma educativa del govern de Felipe González. Eren els inicis militants del capitost d’una organització que avui és referència per a l’extrema dreta catòlica de l’Estat. Més endavant, el líder d’Hazte Oír es va aliar amb l’Església per lluitar contra les lleis de l’avortament i del matrimoni homosexual elaborades pel Govern Zapatero, esdevenint així un dels opositors més radicals contra aquell Executiu. Arsuaga és, des de fa temps, un dels caps visibles de la dreta catòlica, que serà analitzada en el pròxim número d’EL TEMPS.

Ara, després de les revelacions que vinculen la seua organització -Hazte Oír- amb la secta El Yunque, ha tornat a l’acció. Al més pur estil del Tea Party, ha cercat la confrontació per traure profit. Per aconseguir-ho, ha recorregut a la polèmica mediàtica i ha contractat un autobús que recorre tot l’Estat espanyol. L’objectiu, segons el seu manifest, és evitar que «s’impose qualsevol adoctrinament ideològic». «Avui, a Espanya, la defensa dels drets de les minories es converteix sovint en el pretext per imposar polítiques contràries als drets fonamentals, com ara les llibertats de pensament i d’expressió», afirma. La perversió de la paraula llibertat al servei de l’homofòbia.

Hazte Oír ha visitat aquest divendres València. Era una parada obligatòria per a l’organització ultracatòlica. L’equip municipal, conformat per Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú, va evitar, a començaments de març, que «els missatges d’odi» es propagaren pel cap i casal. Després d’aquella operació fallida, Arsuaga ha tornat a la capital del País Valencià. I ho ha fet escortat, en tot moment, per diversos agents dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, amb un desplegament ben estudiat.

La intenció d’aquest referent de l’extrema dreta catòlica era lliurar el seu manifest al Consistori i les Corts Valencianes. Alhora, també volia ubicar l’autobús en defensa dels dogmes catòlics de la família a la Plaça de l’Ajuntament. Arsuaga tenia molt clara la jugada: presentar sense cap aldarull el document i provocar, al mateix temps, enrenou per la visita i esbroncades dels col·lectius contraris. Al remat, assenyalar els altres com a radicals i mostrar-se ell mateix com la part cívica de la polèmica. Capgirar la realitat, tal com fan els manifests de la seua organització.

Vídeo a Twitter d’Hazte Oír de l’entrada de l’autobús a la plaça de l’Ajuntament de València.

«Som a València per defendre el dret dels pares a educar els nostres fills davant la llei d’adoctrinament sexual. No congreguem amb el políticament correcte ni amb la ideologia de gènere», confessa conversant amb EL TEMPS. «S’està imposant una ideologia concreta, la de gènere, en tots els col·legis de la Comunitat Valenciana. I tot, sense comptar amb els pares», remata.

Arsuaga, parent de l’ex-ministre d’Economia encausat per la caiguda de Bankia, Rodrigo Rato, ha entrat al registre municipal flanquejat pel seu nucli dur. A la seua dreta, sempre hi havia Miguel Vidal Santos, director adjunt i de campanyes de l’entitat i també director d’aquell viatge. Ell marcava el recorregut del tour valencià sense separar-se mai del seu pal selfie.

A l’aguait es trobaven Pablo Santana i Conchita Rivera. El primer és director del departament de tecnologia. Enginyer i ex-militant del PP, era l’encarregat d’immortalitzar qualsevol moviment. Rivera, responsable financera de l’associació, actuava com a ajudant. Les funcions de cada càrrec estaven definides. La comitiva d’Hazte Oír, al remat, no comptava amb més de deu persones.

«Aquest és l’homòfob número u», «Fora de València. Vosaltres no decidiu ni els nostres genitals ni la nostra identitat», han clamat diversos activistes LGTB que esperaven a la porta de l’edifici consistorial. Alguns l’han increpat; uns altres, en canvi, volien dialogar amb ell. Arsuaga no ha dit ni pruna. Només atenia els mitjans per difondre el seu missatge. Això sí, sempre sota l’atenta mirada del nucli dur.

«No sou benvinguts a València», ha expressat la vice-alcaldessa Sandra Gómez (PSPV) quan han entrat els membres d’Hazte Oír al registre. «Tenim dret, com a espanyols, a venir a València», ha replicat Arsuaga. Gómez ha contestat contundent: «No podeu vindre amb el vostre missatge que atempta contra la dignitat dels menors i contra la diversitat. Feriu la sensibilitat de moltes persones amb el vostre circ. No sou benvinguts».

La ruta d’Hazte Oír no s’ha aturat. Una vegada havien aconseguit entrar a l’Ajuntament, han marcat rumb cap al parlament valencià escoltats, en tot moment, per la policia. La bandera de l’arc de Sant Martí, representativa dels col·lectius LGTB, perseguia constantment els ultradretans. L’espectacle ha despertat la curiositat de la gent. «Aquest senyor qui és?», ha preguntat una dona d’avançada edat al periodista. «És el líder d’Hazte Oír, que encapçala l’autobús transfòbic», ha contestat. L’acompanyant assentia.

«Mira, mira. És el líder d’Hazte Oír, amor», avisava una vianant a la seua parella. «Cert, cert», ha contestat el seu marit. «Feixista! Fill de puta!», ha dit quan passava al davant. Uns insults que, segons Hazte Oír, podien ser amenaces de mort. L’organització catòlica ha denunciat frases dels activistes del LGTB, com ara«havien de fer el que van fer a Nova York, cremar l’autobús i a vosaltres dins d’ell».

«I aquesta organització, d’on trau els diners?», preguntava una dona. La pregunta no la contestà ningú, però té una resposta doble: donatius i subvencions. No debades, l’ex-presidenta Esperanza Aguirre va enviar 12.000 euros del capítol de cooperació i ajuda al desenvolupament per finançar aquest grup ultracatòlic. I l’ex-ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, va declarar l’organització «d’utilitat pública». Una qualificació que estalvia el pagament de l’Impost de Béns Immobles i li atorga un gran ventall de rebaixes fiscals.

Amb tot, no és l’única relació d’Hazte Oír amb el sector més dur del PP. Aquest grup va sol·licitar recentment que l’ex-president espanyol José María Aznar impulsara un nou partit; va donar suport a Luis Asúa, el candidat més conservador que es va enfrontar a la líder del PP madrileny, Cristina Cifuentes; tenen bona relació amb ex-dirigents com ara Jaime Mayor Oreja o Eugenio Nasarre; i van intentar influir al Congrés de València perquè els populars incorporaren els valors de la família que defensa l’associació. Per descomptat, les mobilitzacions contra el Govern Zapatero el van consolidar en la lluita de carrer, però aquesta presència va diluir-se quan Arsuaga va maniobrar per erigir-se en líder absolut del Foro de la Familia.

«Cañizares, ix a la finestra, el teu alumne preferit passa per ací», ha cridat un activista LGTB quan Arsuaga caminava pel costat de la catedral de València. La parada d’aquell trajecte eren les Corts Valencianes, on el líder d’Hazte Oír ha lliurat el seu manifest. La seua acció, però, ha anat més enllà d’aquest simple acte simbòlic. Arsuaga volia presentar, a cada grup parlamentari, el «Manifest per la llibertat d’expressió». Els membres de la coalició Compromís han estat els primers a rebre aquest manifest, i no han amagat els seus gestos de sorpresa que contrastaven amb el «respecte» que Isabel Bonig, màxima representant del PP valencià, demanava pel polèmic autobús. De fet, el seu partit va ser l’únic que va votar contra la llei de transsexualtiat valenciana.

La consternació s’ha convertit en picabaralla dialèctica quan Arsuaga ha creuat la porta del grup socialista. «Agafe el seu paper menyspreable [en referència al manifest] i li faig lliurament de la llei de transsexualitat perquè la mire», li ha dit Manuel Mata, síndic parlamentari del PSPV-PSOE, al líder d’Hazte Oír. «Conec la llei i espere que es derogue», ha contesta l’advocat ultracatòlic. Mata, però, no s’ha aturat: «Gràcies a la vostra lamentable campanya, grups com ara Ciutadans que tenien dubtes han donat suport amb passió a la llei». «Heu d’afrontar la pluralitat de la societat», ha reblat Arsuaga amb el seu discurs de vendre el missatge de l’organització com a defensora de tota la població i situar la defensa dels drets LGTB en el sectarisme.

«Per favor, deixe’ns en pau», ha respost Mata. Arsuaga no s’ha quedat callat: «I vostès als pares, a la gent i als alumnes». «Doncs res, continue amb la seua excursió», ha finalitzat Mata. Arsuaga, com si res, s’ha acomiadat dels polítics de les Corts. Això sí, sense voler mirar els cartells dels col·lectius que ell ataca. «Sí a la llibertat», «respecte», «estima com vulgues», «Stop transfòbia» o «amor lliure» eren alguns dels lemes.

Una vegada ha complit amb la seua missió i ha aconseguit soroll mediàtic, Arsuaga ha pujat a un cotxe escortat per tres furgons policials que el protegien. Hazte Oír complia amb el seus propòsits: tacar el dia de la visibilitat transsexual a l’Estat espanyol i despertar polseguera mediàtica.

L’autobús, mentrestant, feia tasca propagandística pels carrers de València. Això sí, amb millor sort que a Nova York. A la ciutat dels gratacels, el vehicle va acabar amb els vidres trencats i ple de pintades.El país dels seus col·lectius admirats MoveOn.org i Christian Coalition també va proclamar un rebuig indiscutible. Ell, però, ha passat per València sense patir-ne cap incident.