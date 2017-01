Una via valenciana contra el centralisme d’Iglesias i Errejón

Després del suport d'Antonio Montiel, secretari general de Podem, a la proposta estatal d'Íñigo Errejón per definir el rumb polític i estratègic del partit, el sector crític de la formació al País Valencià ha presentat una proposta alternativa a Pablo Iglesias i Errejón que recull l'opinió dels cercles de diverses comarques de València. Aquesta iniciativa aposta per un model federal, com defensava fins fa poc tota l'organització, on qualsevol federació no puga comptar amb més d'un 30% dels membres del Consell Ciutadà Estatal.

Davant el risc d’ensopegar políticament, Podem ha decidit parar per nugar-se els cordons. Amb la màquina electoral apagada per la llunyania dels pròxims comicis, la formació morada s’ha llançat a decidir com vol ser de major i quina estratègia escollir per aconseguir, d’una vegada per totes, l’anhelat sorpasso al PSOE. Les diferències entre l’esquerra clàssica o la transversalitat ideològica, o com relacionar-se amb els socialistes, s’han encarnat amb Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, amb el permís dels anticapitalistes, que poden influir en el resultat d’aquesta batalla política.

Al País Valencià, aquesta lluita ha estat de baixa intensitat. Amb pràcticament els dos bàndols -l’encapçalat pel secretari general, Antonio Montiel, i el conformat pels diputats joves- sent partidaris, en menor o major grau, d’Errejón, la puga estatal només s’ha traslladat amb els retrets entre l’ex-secretària d’organització, Sandra Mínguez, destituïda per Montiel i alineada amb Iglesias, i la direcció valenciana. El moviment de Montiel de subscriure la proposta d’Errejón al Vistalegre estatal, però, ha obligat el sector crític a moure fitxa. I aquest corrent ho ha fet apostant per la fórmula amb la qual combregava tota la federació valenciana, segons va contar aquest setmanari.

Amb La Morada com a escenari, Jaime Paulino, secretari general de Podem València i membre del sector crític amb Montiel, ha presentat una proposta alternativa a les d’Errejón, Iglesias i els anticapitalistes. Si aquests corrents aposten per una descentralització de l’organització que, al remat, no es veu reflectida en els documents inscrits en la plataforma digital de Podem, la facció oposada a la direcció valenciana impulsa una via valenciana que pretén implantar a la formació morada un model federal i equilibrat territorialment. Per assegurar-ho, s’estableix que «no hi haja més d’un 30% dels membres de l’òrgan sorgit d’aquesta elecció interna que figuren com a inscrits en la mateixa comunitat autònoma», recull el text.

«Més del 50% del Consell Ciutadà Estatal està conformat per membres de Madrid. Aquest fet encaixa malament amb el model descentralitzat que diuen defensar totes les llistes. Comprenem que Madrid és una zona especial per a Podem, ja que va nàixer allí, però, en aquest moment, cal impulsar un model federal, i per això defensen aquesta via valenciana», ha argumentat. «Volem un Podem més valencià», ha rematat.

La proposta, que ha estat consensuada per les bases i els cercles de diverses comarques de València, no compta, però, amb el vistiplau ni la participació dels cercles d’altres punts del territori com ara Alacant, Elx, Castelló, Vila-Real o Alcoi. «Els màrgens de temps, i fer-ho tot a corre-cuita, ens ha impedit comptar amb cercles d’altres indrets del País Valencià», ha justificat el secretari general de Podem València.

Per a Paulino, l’aposta de Montiel per la iniciativa d’Errejón «és equivocada», ja que «no contempla les particularitats de cada territori». «Montiel sempre ha defensat un model federal, i per això em sembla que s’equivoca quan subscriu la proposta encapçalada per Íñigo Errejón», ha criticat.

La via valenciana per la qual s’apostava al País Valencià sembla que acabarà només impulsada pel sector crític. Una proposta, però, que de no aconseguir el suport d’alguna federació més de Podem per tirar endavant quedarà soterrada. «Que Montiel s’haja sumat a la iniciativa d’Errejón ens lleva força de negociació», ha lamentat Paulino. Amb tot, una part de Podem País Valencià s’aixeca contra el centralisme de la formació morada. Un debat que, de moment, sembla desaparegut del joc de trons estatal.