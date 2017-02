Vidents i exorcismes: els quaderns inèdits de Jacint Verdaguer

Narcís Verdaguer

El catedràtic de llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra Narcís Garolera, un dels estudiosos més actius de l'obra de Jacint Verdaguer, autor junt amb Marta Pessarrodona d'una recent biografia en el segell Quaderns Crema, ha tret a la llum dos quaderns inèdits del gran poeta corresponents a l'època en què assistia a exorcismes i sessions de vidents. Un Verdaguer sensible també als problemes dels més desafavorits.

Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, Osona, 1845 – Vil·la Joana, Vallvidrera, Barcelona, 1902), poeta i sacerdot i un dels constructors del català com a llengua literària, tingué una vida novel·lesca reflectida en multitud de llibres i monografies. Però no deixà cap autobiografia ni llibre de memòries. I la que podria ser una font valuosíssima d’informació, una llibreta coneguda com a Diari íntim, a la qual hi havia anotacions dels seus darrers anys, no s’ha pogut trobar a hores d’ara.

Tot just cercant aquesta llibreta, després d’una llarga tasca de més de vint anys de recerca, Narcís Garolera va trobar dos quaderns, també inèdits, que contenien notes personals dels períodes 1881-1882, 1891-1892 i 1899-1900. “La major part corresponen a la mateixa època en què Verdaguer assistia a reunions de vidents -on es practicaven exorcismes- i prenia notes de les sessions en quaderns semblants”, apunta Garolera en un article del número 177 de la revista Ausa. En aquest número, l’estudiós explica el rocambolesc itinerari dels quaderns i trau a la llum els textos inèdits que contenen.

“Aquestes coses són molt lentes, has de tenir molta paciència, com els pescadors. Vaig saber que un particular tenia uns quaderns de Verdaguer i vaig pensar que serien del Diari íntim, el diari perdut del poeta. El que passa és que no hi havia un sol diari, Verdaguer escrivia moltes anotacions en molts quaderns. I el que jo trobe són dos quaderns anteriors a aquell diari i, probablement, n’hi ha més”, apunta Garolera. Verdaguer va confiar aquelles llibretes als seus marmessors, Josep Pijoan i Eduard Marquina, amb el propòsit que foren publicades. Però aquella relació de Verdaguer -un sacerdot, recordem-ho- amb determinats fenòmens paranormals era motiu de neguit en l’entorn verdaguerià. “Molta gent ha sofert aquestes sensacions anormals i han patit doblement perquè no gosaven confessar-les i no tenien precedents recordats d’altres semblants. Un cas que conec bé és el de mossèn Jacinto Verdaguer, del que vaig tenir un diari íntim que varen fer fonedís els marmessors”, explicava Pijoan en una carta del 1947 citada per Garolera.

En tot cas, correspondència, quaderns i objectes personals de Verdaguer foren venuts a un antiquari, que els llegà al seu fill, Josep Maria Fontdevila. Garolera localitzà els fons, però el seu propietari “no em deixava veure els quaderns, potser aconsellada per Josep Maria de Casacuberta, que té relació amb l’antiquari per qüestions de l’epistolari”, diu en al·lusió a un eminent filòleg i editor mort el 1985 i que sí que pogué publicar les cartes. Garolera hagué d’esperar a la mort d’aquella persona, després de llargues i infructuoses gestions, fa uns tres anys, per poder veure i consultar els quaderns amb el permís de la vídua i els fills. Un d’ells tenia una curiosa anotació: “Ojo!” (sic).

Pel que fa al destí de l’altre diari, confiat al marmessor d’un segon testament i amic de Verdaguer, el Dr. Ramon Turró, el rastre es perd amb una altra venda paral·lela que en féu un nebot polític. Aquesta persona, que no valorava els materials que tenia entre les mans, morí en un bordell. Una història fascinant. Com gairebé tot el que envolta la figura del Mossèn.

Gats negres, el maligne i els desheretats

Mentre suren aquelles altres anotacions, l’interès dels quaderns rescatats per Garolera rau en el fet que coincideixen en l’etapa vital més difícil per a Verdaguer, quan l’autor de l’Atlàntida i Canigó és desacreditat pels seus detractors per suposades malalties mentals i pateix una poc pietosa persecució (reflectida en una sèrie d’articles, “Un sacerdot perseguit”, i en la petició de socors a Madrid) que acaba fins i tot amb greus problemes econòmics i el desnonament. A aquestes notes hi ha persones necessitades, desheretats que escolta en confessió, al·lusions al “maligne”, gats negres i fenòmens relacionats amb la imatgeria religiosa, entre el paranormal i l’onirisme.

“El nostre poeta nacional en va passar de tots colors”, resumeix Garolera. “A Verdaguer li va passar com a Petrarca, poeta llorejat que, cap als 40 anys, fa una conversió, una epístrofe, de replantejament de vida. Petrarca entra en una crisi. I al Verdaguer que publica Canigó i és coronat com a poeta de Catalunya li passa exactament això: el canvi es produeix després d’un viatge a Terra Santa. I comença una etapa rara d’anar a sessions de visionaris, que després escriu en els quaderns. Els quaderns que he trobat van en paral·lel a les llibretes de visions i exorcismes que ja s’han publicat”, diu en referència a uns escrits que costà fer-los surar per les resistències del bisbe de Vic. “El nostre poeta nacional”, prossegueix, “va patir molt i el van fer patir. Però sortosament, gràcies a això Verdaguer va fer literatura subjectiva, no col·lectiva. Quan és un personatge bandejat produeix uns poemes molt moderns, molt baudelerians“.

Alhora, hi ha el Verdaguer crèdul, que dóna crèdit a les visions. “Per què s’ho creia? Per què anotava tot el que deien les vidents? Va perdre el cap? No exactament. Veia que vivia en una contradicció, que vivia amb la família més rica d’Espanya, la del marquès de Comillas, que era un capellà àulic… I en tornar de Terra Santa s’hi dedica als pobres, als marginats, les víctimes de la industrialització que sols podien viure de la caritat”, relata Garolera.

Personatges com ara un que apareix als escrits, del gener del 1881: “Al cap d allá del mes llunyá de Barcelona acabo de visitar un jornaler, que acaba de tenir la desgracia de trencarse la cama. L he trobat estes en un llit, ahont no s’havia cambiada la roba de molt de temps. Li diuhuen lo Moro, encara que es un bon cristiá (…) Jo havia anat á aconsolar a aquell pobre malalt de ses penes y sortia de sa visita aconsolat de les meves”. Persones com “Maria Hosta, valenciana, vellísima, te la filla tullida y m diu que las duas no tenen mes que la Creu de Nostre Senyor”. O una “pobra velleta”, una tal Maria Fabra, que renuncia a tirar-se al mar i acabar la vida perquè va veure Mossèn Jacint Verdaguer.

Sectors desafavorits entre els quals també hi havia elements anarquistes, la qual cosa tal vegada explicaria que l’estàtua de Verdaguer fóra respectada durant la Guerra Civil. El Mossèn Cinto popular. Al marge de les pulsions socials, hi ha l’interès per les visions. “Els quaderns revelen que molts anys abans del Diari íntim, en els pitjors anys de la seva vida, entra en contacte amb un grup de visionaris, gairebé una secta”. Visionaris molts d’ells analfabets i pobres.

“Verdaguer era un artista, tenia una visió del món diferent, no era una persona normal, del sentit comú”, al·lega Garolera, que apunta al mateix temps que era una persona “crèdula, sense malícia”, que dóna crèdit als miracles i fets extraordinaris que li són relatats, com ara la salvació d’una altra dóna del suïcidi per la intercessió de Sant Josep. O imatges de Crist que es despengen de la paret per compartir la seua sang purificadora. Per no parlar de la seua fe en els exorcismes: “Quantes animes se salvarien, en l’hora de la mort, si ‘s deslligaran ab los exorcismes!”, escriu en una nota de l’abril del 1892.

Un altra de les façanes d’un personatge cabdal de la Renaixença que tingué una existència a l’altura del seu mite.