Xavier Garcia Albiol, el Donald Trump català

«El que fa el president dels Estats Units no està gaire allunyat del que faria el dirigent del PPC si tingués els seus poders. Calen més Fàtimes Taleb que combatin l'odi que sembren els Garcies Albiol»

Fins ara havia optat per denunciar i callar, que ja és més del que fan moltes altres víctimes. Però, a la quarta vegada, Fàtima Taleb va dir prou i va decidir denunciar-ho públicament. “Dilluns, a primera hora del matí, mentre caminava cap a la parada de l’autobús, per anar a complir amb el meu deure de regidora, un home de manera brusca em va insultar, em va escopir i va marxar sense que tingués temps de reaccionar”, relatava Taleb a les xarxes socials. La raó? Ser musulmana. No és un cas dels Estats Units de Trump ni del Regne Unit del Brexit, sinó de la Badalona que va deixar Xavier Garcia Albiol.

Aquesta és la quarta denúncia que Fàtima Taleb, la primera regidora musulmana de Badalona, interposa per actes de racisme i islamofòbia en tan sols un any i mig, des que va ser escollida. En les tres ocasions anteriors ho va denunciar davant dels Mossos d’Esquadra, i encara no ha rebut resposta. Aquest cop ho ha fet davant de la Guàrdia Urbana de Badalona. Com tots els qui hem seguit el cas de Badalona, la regidora de Guanyem té clar el responsable: “la política del senyor Albiol del Partit Popular, que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l’odi i a dividir la ciutadania”.

Si pretenia rebatre-ho, la rèplica de Garcia Albiol no se n’ha sortit. “Que una regidora musulmana de Badalona m’acusi perquè es fiquen amb ella pel carrer és una bona excusa per a tapar la seva incompetència”, reaccionava el coordinador general del PPC aquest dilluns, com si la condició estigmatitzant de “regidora musulmana” fos necessària i com si se l’agredís per la seva “incompetència”. En la mateixa línia, Garcia Albiol afirmava aquest dimarts en una entrevista a Catalunya Ràdio que “Taleb busca fer pena pel fet de ser musulmana” i que “és fals que la insultin per ser musulmana”.

Com recorda sovint el periodista badaloní Enric Juliana, Xavier Garcia Albiol va convertir Badalona en un “laboratori del lepenisme“. El García Albiol del “netegem Badalona” (en referència a “netejar-la” d’immigrants) és el mateix Garcia Albiol que deia que “el col·lectiu romanès-gitano ha vingut concretament a la nostra ciutat a delinquir”, que “vinculo de forma molt clara la immigració irregular amb la inseguretat” i que “entendran que a Badalona no tenen lloc” (els immigrants).

Però no es va quedar en simples declaracions racistes: Garcia Albiol va intentar traslladar tot això a l’acció de govern. Durant el seu mandat, com fa el Front Nacional en els pobles francesos on governa, el dirigent popular va intentar en tres ocasions restringir les ajudes socials no bàsiques als immigrants (no va aconseguir-ho perquè no tenia majoria absoluta). També va adoptar altres mesures, com actualitzar el padró per a reduir el nombre d’immigrants o aturar la construcció d’una mesquita a la ciutat (tot un clàssic). L’argument per a tot, com el de Plataforma per Catalunya a Vic: “primers els de casa”.

Ens posem les mans al cap -i amb raó- pel que està fent Donald Trump des que ha arribat al Despatx Oval. Però no està gaire allunyat del que faria Xavier Garcia Albiol si tingués els seus poders. Afortunadament, el partit que lidera és residual a Catalunya. I si ha de mantenir aquest discurs, que sigui igual de residual durant molts anys més. Calen més Fàtimes Taleb que combatin l’odi que sembren els Garcies Albiol (i sovint també la impunitat d’aquests crims d’odi).