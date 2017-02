Xavier Trias, a Demòcrates: «Nosaltres canviarem el nom, us agradi o no»

Fonts de Demòcrates de Catalunya asseguren que el PDECat de Barcelona va comunicar-low la decisió del canvi de nom tan sols unes hores abans de portar-ho al ple municipal de l'Ajuntament, fet que va impedir als democristians oposar-s'hi.

Un nou capítol ha tornat a evidenciar les tensions entre el Partit Demòcrata, nascut de l’antiga Convergència, i Demòcrates de Catalunya, escissió independentista d’Unió: el canvi de nom a l’Ajuntament de Barcelona. El grup municipal que integra totes dues formacions ha passat de dir-se CiU a dir-se Grup Municipal Demòcrata, amb el logo del PDECat. Com en anteriors capítols, el conflicte és el mateix: l’apropiació del nom, de la marca. El nom sí que fa la cosa, i per això els democristians han presentat un recurs de reposició.

Segons fonts dels democristians a EL TEMPS, la decisió de passar a dir-se Grup Municipal Demòcrata, presa pel PDECat de Barcelona, va ser comunicada a Demòcrates “tan sols unes hores abans” de portar-ho al ple municipal. Això els va impedir oposar-s’hi. Aquestes mateixes fonts expliquen que, després d’una conversa “civilitzada”, l’exalcalde i regidor Xavier Trias va dir-li al regidor de Demòcrates Gerard Ardanuy: “Nosaltres canviarem el nom, us agradi o no”.

Aquesta anècdota és simptomàtica de l’estat de les relacions entre els dos partits. El serial, però, ve de llarg. Té el seu origen en la refundació de l’antiga Convergència Democràtica, que va passar a fer servir la marca Partit Demòcrata, malgrat que el seu nom sencer és Partit Demòcrata Europeu Català. Des de l’elecció del nom, Demòcrates de Catalunya ha protestat enèrgicament, sense trobar resposta a les seves demandes.

En el cas de Barcelona, les fonts de Demòcrates de Catalunya asseguren que l’estratègia inicial del PDECat era la de l’absorció. “A principis de legislatura, el missatge era que nosaltres havíem de fer-nos militants de Convergència”, apunten els democristians. “Nosaltres els vam dir que no, que no volíem tenir res a veure amb la porqueria que tenien a sobre [en referència a la presumpta corrupció]”, afegeixen. Amb el temps, precisen, aquesta relació ha millorat substancialment.

“Enganyar el ciutadà”

La solució trobada pel PDECat per a desfer-se de la marca CiU -sigles sota les quals es van presentar a les eleccions municipals, perquè encara no s’havia dissolt- genera confusió, a parer dels democristians independentistes. Gerard Ardanuy ha justificat aquest divendres en el ple municipal que “aquesta denominació pot generar confusió, perquè no és una fusió de partits sinó una coalició de partits”.

En el comunicat que han emès aquest divendres, Demòcrates de Barcelona recorden que, ara fa un any, ja van “emplaçar” l’antiga CDC a “procedir al canvi de nom del grup sent fidel a la realitat de la composició del grup”. I afegeixen: “No serem còmplices d’enganyar el ciutadà, nosaltres vam trencar amb Convergència i Unió i no contribuirem a tornar-la a bastir”.

L’escissió independentista d’Unió es manté ferma en el seu posicionament: el canvi de nom ha de ser desfet. Confien que la proposta no prosperarà. Si sí que ho fes, estan disposats a totes les opcions, també que Gerard Ardanuy sigui l’únic regidor no adscrit del ple municipal. En tot cas, segons les fonts consultades, ho sotmetran a votació dels seus voluntaris de Barcelona.

Conflicte que ve de llarg

Justament aquest conflicte, el del nom, és el que ha generat més tensions entre tots dos socis de coalició. El passat gener, després que el PDECat presentés la seva nova imatge de marca -identificant-se només com a “Partit Demòcrata”-, el líder democristià Antoni Castellà els va etzibar: “Després de tot, només us vam demanar que no féssiu servir el nostre nom, però tant us fa. Seguiu sent establishment”.

Deprés de tot només us vàrem demanar que no féssiu servir el nostre nom, però tant us fa, seguiu sent establishment pic.twitter.com/dvIeJm6Stk — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 28 janvier 2017

Dues setmanes més tard, en una entrevista al diari Ara, el mateix Castellà va tractar de calmar els ànims, esperant que fossin comprensius amb el conflicte nominal. “Enviem un missatge molt clar al PDECat: nosaltres no som l’enemic i hem de col·laborar al màxim en l’objectiu final”, els deia el dirigent de Demòcrates de Catalunya.