Cosir Compromís

Després d'un any i escaig de l'arribada a la majoria de les institucions valencianes i amb les eleccions encara llunyanes, Compromís ha obert el debat sobre què ser de major. La creació d'un òrgan intern que coordine les diferents estratègies i polítiques públiques de la coalició i la discussió sobre com encaixar els adherits, arran de les crítiques de bona part del col·lectiu, són símptomes de com el valencianisme s'asseu al divan per reflexionar.

Com si es tractara d’un vestit amb tres peces i quasi mil filets necessaris perquè la indumentària lluïsca amb tota la seua esplendor, i no siga víctima de cap esfilagarsament, Compromís ha agafat l’agulla i el didal per tal de cosir les esgarrades que pateix la coalició. I ara, per la llunyania del pròxim cicle electoral i una vegada la majoria de càrrecs han passat l’etapa d’adaptació a les noves responsabilitats de govern, és el moment per a fer-ho, segons apunten fonts de la UTE política.

La manca d’un paraigua que aixoplugue i coordine les polítiques públiques i les estratègies de comunicació dels tres partits que conformen la coalició -Bloc, Iniciativa, VerdsEquo- i dels adherits a la mateixa ha provocat la creació d’un òrgan de coordinació de tots els alts càrrecs de Compromís. Amb reunions cada mes, l’objectiu és evitar escletxes en la gestió. «És una fórmula per articular-nos millor i dotar de més coherència totes les polítiques que posem en marxa», ha assegurat Vicent Marzà, conseller d’Educació.

La reunió, de fet, ha estat marcada per una sèrie de temes que ha escollit la comissió permanent de Compromís. Després de prop de dues hores de contar cada càrrec públic la seua experiència de gestió, els pressupostos, el nou model de gestió de les residències de la tercera edat, el decret de plurilingüisme, el sistema de reciclatge d’envasos i la posada en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) han estat els temes explicats pels responsables de cada temàtica. Unes explicacions, però, que no han despertat cap debat ni qüestionament de les accions realitzades. Només s’ha preguntat per tal de resoldre possibles dubtes.

Aquesta reunió, amb tot, és una pas endavant per «cosir Compromís», com ha expressat Marzà. Amb la cruïlla per resoldre entre no realitzar passos que puguen ser letals electoralment i amb l’objectiu necessari de superar el marc conceptual de la dreta, encara hegemònic al País Valencià, la coordinació de les polítiques dutes a termes a totes les institucions que governa la coalició esdevé clau. Com també ho és resoldre el debat orgànic pendent, en el qual Compromís ha de decidir què ser de major: una federació o apostar per altra fórmula menys agosarada, però amb la qual es prioritze la coalició als tres partits, i, de retruc, es done encaix als adherits.

«La negociació sobre aquesta qüestió, com sol ocórrer a Compromís, serà llarga. Cal fer-ho bé», ha afirmat la vice-presidenta, Mónica Oltra. De fet, fonts d’Iniciativa assenyalen a EL TEMPS que «cal trobar el mecanisme, en un exercici d’innovació política, que puga, dintre dels nostres màrgens i sense renunciar als partits, donar un major paper a Compromís respecte dels tres partits». «Es tracta de solucionar els reptes orgànics durant el nostre viatge particular a Ítaca, que és el nostre ideal del què ha de ser Compromís», rematen.

Així, la pugna entre el Bloc i els adherits -que defensen convertir la coalició en una mena de federació, i atorgar major protagonisme al Consell General de Compromís en detriment de l’Executiva Nacional- contra Iniciativa i VerdsEquo -més partidaris de mantenir l’estructura actual- s’albira com el principal repte dels valencianistes per fer madurar orgànicament la cooperativa política. Una tasca gens fàcil perquè, al rerefons de la discussió, sura la lluita per guanyar o mantenir poder a la coalició.

De la solució que es done a aquest problema intern, després dependrà el debat més acolorat, si cap, sobre confluir o no amb altres formacions -Podem, principalment; però també Esquerra Unida, tot i que l’actual direcció és contrària-. Iniciativa, de moment, va aprovar fa unes setmanes una ponència política que apostava per mantenir Podem com a soci polític. Amb aquesta discussió encara llunyana, però que quan se celebre, de ben segur, que es produiran fortes esgarrades internes, Compromís reflexiona sobre com cosir, per ara, amb força la coalició. Es juguen l’èxit futur del valencianisme polític.