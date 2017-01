El laberint jurídic que entrebanca la nova RTVV

El camí marcat pel Consell perquè la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) comence a emetre en proves s'ha topat amb un laberint jurídic de difícil sortida. Al recurs contra l'ERO en l'Audiència Nacional que amenaça en paralitzar el procés de reobertura, s'hi ha sumat la demanda presentada aquest divendres per Intersindical per successió d'empreses. Una acció judicial que pot suposar la sentència de mort de la nova corporació, i més quan CGT estudia incorporar aquest aspecte al seu recurs. «Tenim un mandat legal. La posada en marxa de la CVMC és irrenunciable», ha recordat la vice-presidenta, Mónica Oltra.

L’herència legal de l’abrupte tancament de la vella RTVV decretat per l’ex-president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra (PP), s’ha convertit en un autèntic maldecap pel Govern valencià. Amb el breu parèntesi d’unes negociacions a la babalà per escollir la conformació del Consell Rector, l’òrgan que està dissenyant l’estructura de la futura radiotelevisió, el conflicte legal amb els ex-treballadors és la principal preocupació de l’executiu valencià per tal que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) evite que la carta d’ajust es perpetue a les pantalles.

L’aposta del Consell d’evitar la imatge de manipulació informativa i malbaratament del vell ens amb la creació d’una nova corporació va provocar rebuig entre els ex-treballadors. Si els ex-empleats denunciaven que aquesta fórmula «no respectava els seus drets», el Consell Jurídic Consultiu va tancar la porta a qualsevol mecanisme per prioritzar la contractació de l’antiga plantilla en considerar-ho com un «privilegi» que acabaria «amb la igualtat d’oportunitats». L’enfrontament, de fet, va traslladar-se a les forces del Botànic: mentre les formacions que conformen el Govern valencià -PSPV i Compromís- eren partidàries de fer tabula rasa, el soci parlamentari d’aquests dos partits, Podem, defensava que els ex-treballadors tingueren preferència a la nova RTVV. Al remat, la llei només contemplava aquest tracte preferencial cap als ex-treballadors a la fase d’emissions provisionals.

Un gest, però, que no va ser ben rebut pels ex-empleats. Aquest demanaven «diàleg» i una solució que respectara «els seus drets laborals». Amb els ponts trencats entre el Govern del Botànic i la plantilla de l’antiga RTVV, l’ajornament de les emissions per problemes tècnics va topar-se amb el bumerang latent del conflicte judicial. L’Audiència Nacional fixava per al pròxim 13 de gener el judici per l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) de la vella RTVV. Una amenaça seriosa a la viabilitat econòmica de la reobertura perquè, d’una banda, una possible anul·lació de l’ERO contemplava unes indemnitzacions d’entre 150 i 200 milions d’euros, segons els càlculs del sindicat CGT, que podien posar en alerta a Madrid per un desfase dels comptes públics; i d’altra, perquè podia obligar a readmetre els 1.600 treballadors acomiadats. La posada en marxa de la nova corporació podia quedar-se aturada tot d’una.

Amb tot, les conseqüències previstes per la CGT no eren compartides per Intersindical. Per aquests, l’existència d’una nova empresa impedia una readmissió dels 1.600 treballadors, amb la qual cosa l’única amenaça sobre la futura RTVV estava en si l’elevat cost de les indemnitzacions podia incomplir amb la sacrosanta llei d’estabilitat pressupostària. Un fet que, amb l’hostilitat manifesta del ministre Cristóbal Montoro cap al País Valencià, pot soterrar un dels projectes estrella del Govern del Botànic ben prompte.

Per aconseguir la recol·locació de tots els ex-treballadors -l’única fórmula que per als sindicats pot reparar els drets laborals trepitjats-, Intersindical ha presentat aquest divendres una demanda contra la vella RTVV SAU -encara en procés de liquidació-, la nova CVMC i la Generalitat Valenciana. «Es tracta d’una successió d’empreses fraudulenta. La nova corporació està utilitzant les mateixes freqüències, canals, múltiplex, instal·lacions, equipament i fons documental que la vella RTVV. L’únic que no s’ha utilitzat són els treballadors de la casa. I aquest fet, incompleix l’article 44 de l’estatut dels treballadors, que recull que en cas de successió d’empreses cal respectar les obligacions laborals compromeses», apunta a EL TEMPS Maria Josep Poquet, d’Intersindical. «El senyal continua emetent-se i mai s’ha apagat», afegeix.

Poquet, a més, assenyala que una sentència condemnatòria sí que podria suposar indirectament una readmissió dels 1.600 treballadors. «Que el jutjat sentencie que hi ha successió d’empreses no comporta res a priori, ja que és una resolució declarativa. Ara, les demandes judicials que poden presentar-se després sí que obligarien a recol·locar als treballadors, perquè consideraria que la nova RTVV és hereu de la vella, com ho és. Un fet que amb l’anul·lació de l’ERO no ocorre», argumenta, per avisar: «És el Consell qui ha de moure fitxa. Nosaltres estem oberts al diàleg des de la nostra posició de reparar els drets laborals, tornant als nostres llocs de treball».

Mentrestant, però, CGT ha iniciat els primers contactes amb el Consell. Això sí, «amb una reunió que ha estat una simple presa de contacte. No s’ha acordat cap calendari de negociació ni res», expressa a aquest setmanari Manuel Camarasa, membre del sindicat. «Tot i que estem allunyats encara, confiem que hi haja un acord amb el Consell», afirma, per a deixar un avís acte següent: «Sempre hem barallat sumar a la nostra demanda la successió d’empreses. De moment, no ho hem fet, però en cas que per començar les emissions en proves és contracte personal extern podríem fer-ho».

Un conflicte legal que, segons la vice-presidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, «no ha d’afectar per a res la posada en marxa de la nova CVMC». «L’advocacia està realitzant la seua tasca i el seu paper. Aquestes accions judicials no han d’interferir en el procés. De fet, les conseqüències d’una possible sentència podrien donar-se en tres o quatre anys. Confiem que el diàleg done els seus fruits», ha afirmat. Oltra, a més, ha recordat que el sindicat que ha presentat la demanada «va firmar l’ERO», i que «no hi ha cap successió d’empreses, ni molt menys un frau de llei». «En realitzaríem un si no complirem amb el mandat legal que ens ha donat les Corts Valencianes», ha defensat, per deixar ben clar: «La posada en marxa de la nova corporació és irrenunciable».

Tanmateix, l’amenaça judicial pot empentar a una reactivació de les negociacions, i a la presentació per part del Consell d’una alternativa per desbloquejar les diferències entre Govern valencià i ex-treballadors. Un divorci difícil de reparar, ja que qualsevol proposta que no contemple una recol·locació dels ex-treballadors a RTVV i a l’administració pública -o altra fórmula similar- serà rebutjada pels sindicats. I tot, quan la petició dels ex-empleats xoca frontalment amb la llei de la CVMC. La nova RTVV atrapada a un laberint jurídic, per ara, sense sortida.