Els tres finalistes per a dirigir la nova RTVV: Josep Ramon Lluch, Empar Marco i Salvador Enguix

Les velles instal·lacions de RTVV.

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha escollit els periodistes Empar Marco, Salvador Enguix i Josep Ramon Lluch com a finalistes per a dirigir la nova RTVV. Mar Adrián, que havia obtingut la millor qualificacióa la primera fase junt amb Lluch s'ha quedat fóra de la final a tres. Els tres candidats han estat treballadors de la vella radiotelevisió.

La nova RTVV cada vegada està més a prop de conèixer el seu futur director. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha escollit als periodistes Salvador Enguix, Empar Marco i Josep Ramon Lluch com a finalistes per a dirigir la futura radiotelevisió. Tot i que Mar Adriàn havia obtingut una major puntuació junt amb Lluch en la primera part del concurs que representava un 30% de la nota, l’ex-directora d’IB3 ha quedat descartada de la fase final una vegada s’ha avaluat el projecte, que suposa un 60%. La corporació decidirà en deu dies l’encarregat de marcar el rumb d’un dels projectes estrelles del Govern del Botànic. L’entrevista personal serà el mètode per seleccionar un dels tres candidats.

Després d’aquesta terna, queda clar que un ex-treballador de la vella RTVV serà el director de la nova. No debades, Marco va treballar com a lingüista a l’ens entre els anys 1988 i 1993. Ara és corresponsal de TV3 al País Valencià, després de ser-ho per als diaris Avui i La Vanguardia i per a Catalunya Ràdio. Junt amb l’ex-treballadora de RTVV i actual responsable al País Valencià de Vilweb va escriure el llibre Vertigen, una novel·la que tracta, precisament, sobre el tancament de la vella radiotelevisió.

Lluch, que va dirigir EL TEMPS de l’octubre de 1988 al gener del 1990, va formar part tant de l’equip de Ràdio 9 com del Canal 9. Durant aquella època va convertir-se en un destacat presentador de la cadena amb els programes Parla vostè, calla vostè i Carta blanca. Anys després, però, va impulsar una productora que ha fet continguts audiovisuals per a IB3 i TV3, entre altres televisions privades. Ara és director d’antena de la televisió pública de Múrcia.

Enguix va participar en la vella corporació com a delegat de Canal 9 en la dècada dels 90. Responsable des de maig de 1990 a abril de 1991 de l’edició de les comarques de València del diari Mediterráneo, va convertir-se en corresponsal europeu de La Vanguardia. Ara ocupa aquesta responsabilitat al País Valencià. Doctor en comunicació per a la Universitat de València, imparteix en aquest centre l’assignatura de Periodisme Polític

Amb aquesta selecció no han accedit a la següent fase rostres coneguts que aspiraven a encapçalar la corporació. Els ex-treballadors de l’ens Benjamín Marín, Clara Castelló i Artur Balaguer, el director del Periódico de Aquí, Pere Valenciano, el responsable de La Veu del País Valencià, Javier Argente, i l’ex-director de Levante TV i 97.7, Paco Piera, en són alguns.

El guanyador del concurs, però, haurà de guanyar-se el favor de les Corts Valencianes. La comissió de radiotelevisió valenciana determinarà si el candidat escollit és idoni per a dirigir un dels projectes emblemàtics del Consell. Amb les emissions en proves encara pendents, la contractació d’ex-treballadors per a la fase provisional de la CVMC i la configuració de la graella definitiva són els següents reptes perquè la carta d’ajust deixe de dominar la pantalla.