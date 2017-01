La sentència de l’ERO de RTVV fractura l’estratègia sindical

L'estratègia unitària dels ex-treballadors de RTVV s'ha trencat. Si amb la jugada de diversos sindicats de sumar-se a la demanda contra l'ERO interposada per la CGT semblava que feien pinya per tal de reclamar conjuntament «els seus drets laborals», la gerra d'aigua freda de l'Audiència Nacional ha separat els camins a recórrer. Mentre la CGT ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Suprem, el Comitè d'Empresa ha reclamat al Consell l'inici de les negociacions per tal de complir amb el punt sisè de l'acord de l'acomiadament col·lectiu que estableix la «prioritat de contractació» de l'antic personal de l'ens.

El Govern valencià ha respirat tranquil. L’herència de sang que tenia a sobre pel conflicte laboral dels ex-treballadors de RTVV ni els ha esquitxat. Només va provocar-los temor quan va anunciar-se la data d’un judici sentenciat. Però quan la Fiscalia va pronunciar-se a favor dels interessos de la Generalitat Valenciana aquestes preocupacions van esvair-se. La negativa del Ministeri Públic a declarar inconstitucional l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) del PP va avançar la resolució definitiva de l’Audiència Nacional d’aquest dijous: que l’acomiadament col·lectiu va estar ajustat al dret, que és vàlid. És a dir, que els tacats, segons el criteri del tribunal espanyol, ha estat l’antiga plantilla.

La sentència, però, no només és «una maçada», en paraules del president del Comitè d’Empresa, Albert Vicent, per als ex-treballadors. També és un cop a la unitat que s’havia evidenciat pel suport de la majoria dels sindicats a la demanda presentada per la CGT contra l’ERO d’extinció de la vella RTVV. Que el tribunal espanyol haja declarat «ajustat a dret» l’acomiadament col·lectiu ha separat, de nou, els camins a recórrer per les diverses forces sindicals.

Si a l’etapa del PP l’aparició de CSIF i l’USO -aquest impulsat per l’ex-dirigent popular, ex-cap de recursos humans i condemnat per abusos sexuals, Vicente Sanz– suposava una estratègia per debilitar l’hegemonia que en aquell moment gaudien CCOO i UGT a la radiotelevisió, el tancament manu militari de l’ex-president Alberto Fabra va mostrar les diferències entre totes les forces sindicals i la CGT. No debades, el sindicat més situat a l’extrem esquerre del tauler va ser l’únic en negar-se a firmar l’ERO. I, per tant, qui va mantenir viu el conflicte laboral i l’anhel de recuperar els llocs de treball del personal acomiadat.

Amb la sentència colpejant l’argumentari dels ex-treballadors, el Comitè d’Empresa i la CGT han optat per vies diferents. Segons ha anunciat a les xarxes socials, el sindicat esquerrà presentarà un recurs al Tribunal Suprem contra la sentència de l’Audiència Nacional. «No compartim de cap manera les raons que ha donat l’Audiència Nacional. Hi ha successió d’empreses perquè s’han utilitzat les mateixes instal·lacions, equipaments, etc.», afirma a EL TEMPS, Manuel Camarasa, de la CGT, per a continuar: «La sentència basa la seua argumentació en el deute econòmic per a negar la força major, però oblida que aquestes xifres es refereixen a la vella RTVV i no a RTVV SAU».

Camarasa, a més, indica que demanaran al Tribunal Suprem que «plantege la inconstitucionalitat de la llei creada pel tancament», ja que «va contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià que va declarar nul l’ERO». «La resolució de l’Audiència ha estat molt dura. Com a mal menor, haguera pogut dictar la improcedència dels acomiadaments», es plany Camarasa.

El Comitè d’Empresa, per la seua banda, ha anunciat la seua intenció d’iniciar una negociació amb el Consell per tal que s’aplique l’acord sindical de quan signar-se l’ERO. «Com que s’ha declarat l’ERO vàlid, nosaltres demanem el compliment del punt sisè, que parla de la contractació prioritària dels ex-treballadors de RTVV», indica a aquest setmanari Albert Vicent. Aquest apartat estableix la preferència dels «treballadors de RTVV SAU que així ho sol·liciten» durant un període de dos anys d’ençà que van extingir-se els contractes -30 de juny de 2015- en cas que es cree una nova radiotelevisió. El període per aplicar aquest pacte es tanca en estiu d’aquest any.

«Exigim que es convoque la comissió de seguiment, tal com recull el pacte de l’acomiadament col·lectiu», reclama. Una posició, però, que no comparteix la CGT. «Nosaltres no vam firmar l’ERO, i, per tant, rebutgem aquesta via que planteja el Comitè d’Empresa. De totes maneres, en cas que ens repescaren amb aquest acord hauríem de cotitzar al màxim, segons estem consultant d’acord amb la llei tributària, durant vuit mesos», manté Camarasa.

El posicionament del Comitè d’Empresa no només xoca amb la postura de la CGT. Tot i que la llei de creació de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) recull que per a la fase prèvia es contarà amb aquells ex-treballadors que tinguen oposició i a la fase definitiva haver-hi treballat a la vella RTVV serà un mèrit en el concurs, el qüestionament d’aquests «privilegis» en la contractació, en paraules del Consell Jurídic Consultiu, pot ser inconstitucional. No debades, hi ha creada una comissió bilateral entre la Generalitat Valenciana i el Govern espanyol per tal de resoldre possibles qüestions d’aquests tipus a la nova corporació.

Així, i mentre a les Corts Valencianes Compromís i PSPV han presentat aquest dijous les seues esmenes conjuntes al mandat-marc apostant per compartir continguts amb televisions comarcals i locals i que el finançament públic del nou no siga només de la Generalitat Valenciana, el conflicte laboral continua viu. Això sí, amb diferents estratègies sindicals a seguir. La resolució de la contractació dels ex-treballadors, després que l’Audiència haja aplanat el camí al Consell, pot convertir-se en el pròxim front laboral a resoldre. I més amb l’ombra del Tribunal Constitucional a sobre. El penúltim capítol del serial de l’herència laboral ha acabat sense sangria econòmica. Al The End, però, encara li queda per arribar.