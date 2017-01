L’empelt del Botànic

PSPV, Compromís i Podem segellen la revisió de l'acord de govern valencià, un document de 201 mesures que guiarà l'actuació del Consell durant la segona meitat de la legislatura.







“Vaig dir que l’Acord del Botànic estava a prova de bombes, i la demostració és aquesta”, ha afirmat Mónica Oltra, la vice-presidenta del Consell, tot just després d’estampar la seua signatura al segon document de govern pactat pel PSPV-PSOE, Compromís i Podem, que revisa i amplia el primer, subscrit el juny del 2015. Oltra ha pronunciat aquestes paraules somrient i mirant els ulls de Ximo Puig, que seia a la seua esquerra i tampoc no ha pogut evitar de somriure. I és que ni tan sols la defenestració de Pedro Sánchez i la investidura de Mariano Rajoy, dos moviments avalats per Puig l’octubre passat, no han posat en risc el pacte de govern valencià, que aquest dimecres ha rebut un nou impuls.

Acord del Botànic. Document de la renovació de l’acord, se’n diu el document, que pivota sobre els mateixos cinc eixos de l’anterior: rescat de persones, regeneració democràtica i lluita contra la corrupció, govern per a les persones, nou model productiu i territorial i, per últim, finançament just i auditoria ciutadana. A més, sota l’epígraf “mesures de competència o coordinació estatal”, s’hi inclou un annex que recull un seguit de reivindicacions al Govern de l’Estat. Oltra ha convidat la resta de formacions polítiques, els sindicals, la patronal i la societat civil a subscriure’l per tal que les peticions siguen ateses. Segons la vice-presidenta, l’Acord del Botànic ha aportat “estabilitat, benestar i progrés, transparència i bon govern, a més de situar les persones al centre de la política”.

De la seua banda, el president s’ha mostrat confiat a poder superar, per fi, la “hipoteca reputacional” dels anys de govern del PPCV. “Les dades cada cop són més positives, avui mateix hem conegut que la Comunitat Valenciana encapçala l’índex de producció industrial”, ha destacat Ximo Puig, qui, en qualsevol cas, ha assegurat que la principal preocupació continuen sent els més de 400.000 desocupats valencians. “Ens agradaria anar a un altre ritme, molt més de pressa”, ha explicat, “però hem comprovat que la desfeta era molt pitjor que no ens pensàvem”. El cap del Consell ha valorat “l’entesa des de la diversitat” que significa l’Acord del Botànic i ha agraït, en nom dels socialistes, la lleialtat demostrada pels altres dos socis.

Antonio Montiel, el secretari general de Podem al País Valencià, ha donat les gràcies a la societat civil i els representants locals pel “suport” que han donat des del primer minut. “Sempre hem dit que era un acord a 4: entre nosaltres i amb la societat, i per això hem escoltat la veu de la ciutadania. El canvi no només és fuit dels partits, sinó de tots els ciutadans que van decidir-se a canviar la vida política valenciana”. Tot i que ha assegurat que “queda molta feina per fer”, Montiel s’ha mostrat complagut i ha dit que a la seua formació es donen per “satisfets”.

El nou document aprofundeix força en les línies esbossades en el primer Acord. En alguns casos, es tracta d’iniciatives legislatives que ja es troben en marxa, però que resten pendents de la seua aprovació definitiva. En d’altres, en canvi, sobta la desaparició de mesures que es pensaven immediates; en especial, la del sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) que havia d’aprovar-se enguany i començar a implantar-se el 2018, l’any anterior de les eleccions. La cautela exhibida pels socialistes, i especialment per Puig, s’ha traduït en la desaparició de l’SDDR dels 201 reptes principals del Consell. Aquesta absència tan significativa pot ser l’inici de la renúncia al projecte o de la recerca d’un consens que ara no existeix, ni de bon tros.

Podeu consultar-lo íntegrament ací, en format PDF Ampliació del Botànic i Word Ampliació del Botànic