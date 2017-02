Valencianitzar Podem

Membres del sector crític de Podem País Valencià en la presentació de la via valenciana per influir en la pugna estatal que va guanyar Pablo Iglesias a Íñigo Errejón.

La pugna al País Valencià pel control de Podem entre el sector crític i el nucli del secretari general, Antonio Montiel, s'ha oficialitzat. Després de l'aclaparadora victòria de Pablo Iglesias a l'assemblea estatal, el Consell Ciutadà Valencià va fixar pel 14 de maig la celebració del Vistalegre valencià. Sense que Montiel haja confirmat si optara a la reelecció, la facció opositora al líder morat ha llançat un manifest com a preludi de la seua candidatura. Una organització més valenciana, més descentralitzada, més feminista i capgirar «el paper testimonial de Podem en el canvi valencià» són les idees forces. Aquesta opció recull el suport de bona part dels sectors crític, excepte dels anticapitalistes que plantegen presentar la seua pròpia candidatura.

Al País Valencià, Podem ha protagonitzat un exemple de bipolaritat. Fruit de l’equilibri complex entre donar suport al Govern del Botànic i ser l’esperó que empente cap a un canvi més profund, les dues animes de la formació morada s’han escenificat durant aquests primers anys de legislatura. El síndic i secretari general, Antonio Montiel, havia de vestir-se una vegada d’opositor al Consell i d’altres de guardià de l’estabilitat del canvi valencià amb els seus sufragis. La votació de la investidura de Ximo Puig com a president de la Generalitat Valenciana va mostrar aquesta doble cara. Una qüestió que no va poder resoldre Montiel amb el seu pla fallit perquè els morats entraren a l’executiu.

La destitució com a secretària d’organització de Sandra Mínguez, les queixes de determinats sectors pel poc pes dels cercles i dels municipis i el difícil equilibri parlamentari, van obrir una ferida que no ha cicatritzat entre el denominat sector crític i el nucli de Montiel. Un tall que va visualitzar-se a la pugna estatal de Vistalegre. Mentre la direcció valenciana apostava amb força per l‘ex-número dos de Podem, Íñigo Errejón, els crítics van dividir-se, però aquells que tenien més simpaties per l’errejonisme no van participar de cap acte en suport de l’ex-secretari polític. És més, van impulsar una candidatura d’arrel valenciana. I ara amb el Vistalegre valencià fixat pel 14 de maig després d’un Consell Ciutadà Valencià (CCV) amb certa tensió, la facció opositora a Montiel ha llançat un manifest com a preludi de la candidatura.

Amb la denominació d’Actualitzar Podem, aprofundir el canvi, diputats a les Corts Valencianes com ara César Jiménez, Sandra Mínguez -referent del pablisme al País Valencià- i Antonio Estañ; el secretari general de Podem València, Jaime Paulino; la regidora d’Educació i habitatge a l’Ajuntament de València, Maria Oliver; els senadors Ferran Martínez i Vicenta Jiménez; i el membre del CCV, Kepa Basabe s’han adherit a un manifest que cerca «un Podem arrelat al territori» i «valencianitzat». L’absència de Cristina Cabedo, altra de les referents del sector crític, i que no hi done suportcàrrecs visibles dels anticapitalistes al País Valencià, com ara el diputat Daniel Geffner, deixa clar que algunes veus d’aquest corrent planteja impulsar la seua pròpia llista. Altres, però, com ara la regidora de Petrer, Neus Pineda, sí que han firmat aquest dcouement. «Malgrat la divisió primigènia, el fet normal és confluir al final del procés», apunten fonts de Podem. Des de l’entorn de l’ex-rival de Montiel a les primàries del 2014, José María Copete, també es teixeix altra llista amb els sectors dels inscrits que van organitzar la trobada valenciana de Torrent en setembre del 2016.

Al document, no debades, s’aposta per una organització «present a cada poble, a cada barri, de nord a sud» del País Valencià. «Hem d’invertir la lògica dominant al si de l’organització en els darrers dos anys per dotar de recursos i capacitat de decisió als municipis», defensa. Construir un Podem «més feminista», «connectar amb les necessitats socials del nostre poble», defensar «el dret a tindre drets» i «impulsar un moviment popular» per tornar a bastir lligams amb les lluites del 15M són la resta d’apostes que recull el manifest.

Tanmateix, el sector crític no es limita a les propostes. Al document, es carrega durament contra la gestió duta a terme fins ara per Montiel. «Cal aprofundir el canvi que ja s’ha iniciat en algunes institucions, redoblant els esforços i augmentat la nostra exigència en la implementació de polítiques valentes que revertisquen el model de País construït durant dècades pel PP», afirma com a crítica a l’actitud de Montiel respecte de la gestió del Consell. Una reivindicació d’un paper més propi de Podem que s’havia evidenciat pels comentaris d’aquestes setmanes per part dels diputats del sector crític, que havien demanat més intensitat en les polítiques del Botànic.

«Podem no pot jugar un paper testimonial en el canvi valencià, hem de ser catalitzador i garants en la construcció d’un nou país al nostre territori», diu per a qüestionar el mandat de la direcció actual. «Durant els darrers dos anys l’espai polític de Podem s’ha encollit per tres factors: la invisibilització del treball institucional, el debilitament de la participació interna i la manca d’una política de moviment que enfortisca la societat civil organitzada i en connexió amb ella», remata.

Les crítiques van més enllà. En el manifest, s’acusa «del buidament dels cercles, del fet d’haver-hi perdut una part important de la militància, d’assistir a la degradació dels òrgans de representació amb la dissolució de la Comissió de Garanties Democràtiques [provocada per una denúncia de suposat nepotisme a l’organització interna], de tindre un Consell Ciutadà poc operatiu, d’un Consell centralitzador de les decisions polítiques i una Secretaria General amb un poder excessiu [els crítics van proposar, si més, una direcció coral]». La batalla del Vistalagre valencià s’ha engegat. Aquest és només un dels primers episodis fins al 14 de maig.