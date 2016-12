Ciutadans i PP contra la reciprocitat lingüística de la nova RTVV

La posada en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) tornar a encallar a les Corts Valencianes. L'aposta del mandat-marc, la guia fundacional de la futura radiotelevisió, per «promoure l'espai comunicatiu comú propi de l'àmbit lingüístic» ha despertat el rebuig del PP i Ciutadans. Amb els populars bloquejant qualsevol moviment, la formació taronja exigeix com a línia roja la retirada d'aquest punt per negociar amb les forces del Botànic la seua aprovació. El fantasma de les negociacions pel Consell Rector és a sobre.

La posada en marxa de la nova RTVV s’ha convertit en un autèntic serial amb diverses històries que poden acabar per confluir en una. Mentre el capítol judicial espera el seu moment àlgid amb el judici per l’ERO de la vella radiotelevisió, aquest dimarts l’actor principal d’aquesta nissaga de tocs televisius ha estat, de nou, les Corts Valencianes. L’aposta del mandat-marc, la guia fundacional de l’ens elaborada pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), per «promoure l’espai comunicatiu comú propi de l’àmbit lingüístic» ha despertat el rebuig del PP i Ciutadans.

«No ens agrada que s’haja elaborat pel Consell Rector, i amb influència directa del representant de Compromís. I menys el seu contingut, amb qüestions com ara promoure l’espai comunicatiu comú propi de l’àmbit lingüístic», ha afirmat el diputat del PP al parlament valencià, Jorge Bellver. «És un text clarament sectari. En ell, es parla de les comarques i de la diversitat local de la Comunitat Valenciana, però no de les províncies», ha denunciat. «A Ciutadans, ens sembla positiu que el Consell Rector haja traslladat el document, però no parts del contingut com aquesta esmentada pel PP de l’àrea lingüística que ens recorda als Països Catalans», ha criticat Toni Subiela, de Ciutadans.

Un plantejament, però, que deixa, de moment, la situació encallada. Si les crítiques a la totalitat del document per part del PP preveu la continuació de l’estratègia de bloqueig que han practicat durant tot el procés d’engegar la futura corporació, la postura de Ciutadans complica l’acord. Fonts de la formació taronja afirmen que la retirada d’aquest punt és l’única línia roja, ja que critiquen el rerefons de vertebració dels Països Catalans que s’hi amaga.

La retirada d’aquest punt suposaria un pas enrere en l’establiment de les relacions lingüístiques entre el País Valencià, Catalunya i les Illes. No debades, la manca de promoció seria un entrebanc a la reciprocitat de continguts amb TV3 i IB3. Amb tot, les forces del Botànic -PSPV i Compromís com a socis de govern, i Podem com a suport parlamentari- hauran de negociar amb Ciutadans per aprovar la guia fundacional de la nova corporació. La història de les negociacions a la babalà per a la composició del Consell Rector sembla repetir-se. Com si es tractara d’un gir circular al serial.

Les «mancances» de la guia

El document elaborat pel Consell Rector -concretament pels membres de l’òrgan Maria Lozano (Podemos), José Martínez (Ciutadans) i Rafa Xambó (Compromís)-, per tant, servirà d’esborrany perquè fins al dia 10 de gener els grups parlamentaris presenten les seues propostes de modificació del text o, fins i tot, documents alternatius tal com ha deixat veure Bellver. «Aquest text recull bona part del que hi havia a la llei, però té mancances en les referències a la vocació de servei públic i aspectes de control. Volem que hi haja un compromís clar amb l’R+D+I, un codi deontològic i algunes garanties per als professionals», ha assenyalat el síndic a les Corts Valencianes, Antonio Montiel.

«Estem fent la casa per la teulada. No pot ser que s’haja obert el concurs públic per a nomenar el futur director general i encara no s’haja aprovat el mandat-marc. No entenem tanta precipitació», ha indicat Subiela. Fran Ferri, síndic de Compromís, i Rosa Peris, del PSPV-PSOE, han remarcat que «el text és un esborrany i un document de partida». Amb el judici per l’ERO de la vella RTVV com a data marcada en roig per al futur de la CVMV, la posició de bloqueig de Ciutadans amb la reciprocitat de continguts a l’àrea lingüística catalana és un gir inesperat en el guió de la primera temporada de la nova RTVV.