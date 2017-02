Empar Marco, directora de la nova RTVV

Empar Marco//EFE.

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha escollit a l'actual corresponsal de TV3, Empar Marco, com a nova directora de la futura radiotelevisió. Ex-lingüista de la vella RTVV, va obtenir la millor puntuació a la segona fase, en la qual es valorava el projecte periodístic. Amb tot, Marco haurà de superar el rebuig inicial al parlament valencià de Ciutadans i PP per la seua condició de delegada de la televisió pública catalana. S'ha imposat a la votació als altres dos candidats després de set votacions.

Amb el permís de la comissió de radiotelevisió valenciana i l’espai audiovisual de les Corts Valencianes, la nova RTVV ja compta amb directora. Serà Empar Marco, actualment corresponsal de TV3 al País Valencià, que ha estat escollida en prime-time televisiu després de set votacions seguides sense acord. L’ex-lingüista de la vella RTVV, s’ha imposat en la votació del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMV) a Josep Ramon Lluch, director d’antena de la televisió de Múrcia. Marco va obtenir la millor puntuació en la segona fase, en la qual va valorar-se el projecte després de remuntar posicions respecte de la primera terna. Salvador Enguix, actual corresponsal de La Vanguardia, hauria estat el primer descartat.

Com si es tractara d’un conclave papal, els diferents membres del Consell Rector de la CVMC s’havien tancat per evitar que les filtracions i el soroll modificaren la seua deliberació. Així, després d’escoltar les entrevistes personals realitzades a partir de les 10.30 hores, a les 14.00 hores començava la selecció final. La idea era acabar abans de les 17.00 hores, però la manca d’acord ha ajornat la decisió fins a les 21.00 hores. Després d’un llarg i complicat procés per a engegar la nova RTVV, la corporació ja té directora.

Tanmateix, la seua candidatura podria encallar per la seua trajectòria professional. Que el nomenament haja de ser aprovat pel l’òrgan parlamentari per majoria absoluta és un entrebanc, ja que, a priori, ni els populars ni els taronges donarien suport a la seua designació. En cas de no haver-hi acord, el Consell Rector de la CVMC hauria de trobar un candidat de consens. La seua condició de corresponsal de TV3 al País Valencià seria l’argument de les dues forces dretanes.

Marco, a més, també va treballar com a delegada al País Valencià per als diaris Avui i La Vanguardia i per a Catalunya Ràdio. Junt amb l’ex-treballadora de RTVV i actual responsable al País Valencià de Vilweb, Esperança Camps, va escriure el llibre Vertigen, una novel·la que tracta, precisament, sobre el tancament de la vella radiotelevisió. Amb bona relació amb els ex-treballadors del vell ens, enfrontats al Consell, Camps té moltes paperetes de formar part de l’equip directiu de Marco. El seu nom, a més, agrada a Presidència.

La corporació que planteja la corresponsal de TV3 tindria un canal de televisió, dos de ràdio i un online. Una plataforma audiovisual que estaria blindada contra el telefem: a la seua proposta estableix que la indústria audiovisual valenciana, el qual s’hauria d’encarregar de l’entreteniment, ha de firmar un compromís per a descartar els programes de televisió fem i la manipulació. La creació d’un club infantil i de programes que compten amb la complicitat de la comunitat educativa, així com iniciar la programació bàsica en sis mesos són altres dels punts que recull el seu projecte. Un full de ruta que espera posar en marxa en els pròxims mesos. La nova RTVV cada vegada més a prop de deixar enrere la carta d’ajust.