La dolçaina, Sorolla i Ovidi: els documentals i les pel·lícules de la nova RTVV

Amb la graella de la programació en proves seleccionada, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha escollit els primers documentals i els llargs de ficció que s'emetran a la futura televisió. Peces audiovisuals com ara 'Dolçaina: del carrer a l'aula', 'L'Ovidi, el making of de la pel·lícula' i 'Mariola, serra de llibertat' són algunes de les més destacades.

Les barres de colors de la carta d’ajust de la televisió valenciana tenen els dies comptats. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha polsat l’accelerador, i després de seleccionar els tres candidats a dirigir l’ens, ha escollit els primers documentals ja realitzats (va fer-se una altra convocatòria per a peces documentals encara per acabar-se) i pel·lícules a sortir en pantalla. Una passa força important per a definir la futura graella de la televisió.

Amb 24 documentals i 15 llargs triats, la peça Mariola, serra de llibertat, de la productora Documenart, ha obtingut la màxima puntuació. També la producció de la mateixa empresa anomenada ‘El somni modernista’. De la companyia Docuproduccioens destaca Sorolla i d’Aire de Cinema L’Ovidi, el making of de la pel·lícula. Valencians de Mallorca i Moriscos valencians oblidats ambdues d’Info TV, i ‘Dolçaina: del carrer a l’aula’, produïda per 1000Tretze, són altres dels documentals que han estat seleccionats pel Consell Rector.

A l’apartat de llargs de ficció, Novatos, de Marta Cabrera, s’ha imposat amb 198 punts. Orson West, de DACSA, i La Familia (Dementia), de Tarannà, han estat entre les més votades. Juegos de familia, produïda per GAIA i El arca de Noé, realitzada per Jaibo Films, destaquen entre les seleccionades per la corporació.

Així, i mentre la programació provisional estarà basada en futbol, dibuixos animats i continguts audiovisuals sobre el País Valencià, L’estratègia del silenci, un film estrenat fa uns dies, va estar el més puntuat a la secció de documentals no acabats. En aquesta categoria, van triar-se obres com ara una sobre el cantant Lluís Miquel Campos, del realitzador Pérez Rosado; una altra sobre Ignacio Pinazo (d’Estrela Audiovisual), i una tercera que reivindica la figura de l’artista Josep Renau, d’Endora Producciones.

Una vegada realitzades aquestes baremacions, el Consell Rector només haurà d’escollir les propostes de la categoria de programes. Productores com ara Las Provincias, Vértigo, Nou de Nou o Prime TV hi opten a emetre algun dels seus continguts a la futura televisió pública valenciana. Una selecció, però, que no s’acabe ací. Aquest dimarts s’han rebut 71 propostes per anomenar la televisió i 31 per a desenvolupar la seua imatge visual.

Contra el telefem

Amb la data fixada per aquest dijous, els projectes dels tres finalistes -Salvador Enguix, Empar Marco i Josep Ramon Lluch- són conegut aquest dimarts. Segons ha publicat el diari Levante-EMV, l’actual corresponsal de TV3 aposta per un canal de televisió, dos de ràdio i un online. Una plataforma audiovisual que estaria blindada contra el telefem. No debades, la seua proposta estableix que la indústria audiovisual valenciana, el qual s’hauria d’encarregar de l’entreteniment, ha de firmar un compromís per a descartar el telefem i la manipulació. La creació d’un club infantil i de programes que compten amb la complicitat de la comunitat educativa, així com iniciar la programació bàsica en sis mesos són altres dels punts que recull el seu projecte.

Tot i que va destacar per presentar programes com ara Parle Vostè, calle vostè, Lluch defensa una televisió generalista sense grans shows ni futbol en horari de màxima audiència. Amb la proposta d’encarregar programes a productores valencianes, el seu projecte indica que s’han de dedicar 47 hores setmanals a la informació. La CVMC de Lluch estaria conformada per 400 treballadors i cercaria uns objectius de share del 15 al 20% en els informatius de migdia.

Enguix planteja l’ampliació de les franges horàries tradicionals dels informatius i, fins i tot, avançar-les. Amb l’inici de les emissions regulars fixat per a setembre, fa una gran aposta per fomentar l’entorn transmèdia: cerca incentivar els productes adaptats per a internet, crear una agència de notícies a través de la plataforma digital i impulsar un gestor de continguts. El corresponsal de La Vanguardia, al seu torn, aspira a emetre en hora punta cada dia un reportatge, una entrevista o un debat d’actualitat. La nova RTVV cada vegada més definida.