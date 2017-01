La llengua, protagonista de la nova RTVV

A l'espera del judici de l'ERO d'aquest dimecres i de l'elecció del futur director general, la llengua s'ha creuat en la posada en marxa de la nova radiotelevisió. Les referències del mandat marc «a promoure l'espai comunicatiu comú propi de l'àmbit lingüístic» elaborat pel Consell Rector i al qual dóna suport PSPV-PSOE i Compromís, és rebutjat per PP i Ciutadans, i reformulat per Podem en les esmenes presentades. La necessitat del bipartit de comptar amb la complicitat dels morats i els taronges per aprovar aquesta mena de guia fundacional de la CVMC -el posicionament de bloqueig dels populars els situa fóra de joc- obliga a «reformular aquesta qüestió», apunten fonts parlamentàries.



La nova RTVV és un puzle inesgotable. A cada nova peça perquè la carta d’ajust siga història, les forces que conformen el Consell han de fer joc d’equilibris per aconseguir quadrar la darrera fitxa. I després de les puntes de coixí per escollir els membres del Consell Rector, sembla que obtenir el consens en el mandat marc definitiu –el document que marca els principis fundacionals de la futura radiotelevisió– exigeix una altra dosi de joc de malabars parlamentaris. Tot i que sense amb un grau d’habilitat inferior respecte de les anteriors negociacions.

Amb el focus fixat en el judici de l’ERO d’aquest dimecres i els candidats a la direcció general de l’ens, la llengua s’ha revelat com l’autèntica protagonista del debat parlamentari sobre el mandat marc. Si PP i Ciutadans van avisar que les referències «a promoure un espai comunicatiu propi de l’àmbit lingüístic» suposarien un entrebanc per donar suport al document, la presentació de les esmenes ho han confirmat. I més quan Podem també ha reformulat en el seu particular mandat marc aquesta qüestió respecte del que havia redactat el Consell Rector, i, concretament, Rafael Xambó (Compromís), Maria Lozano (Podem) i José Martínez (Ciutadans).

«Nosaltres no critiquem una reciprocitat de senyal entre TV3, IB3 i la nova Canal 9. Això és un debat superat. No ens oposem a això, ja que no té sentit en el segle XXI, quan ho pots veure per internet. Ara, quan siga possible tècnicament, perquè ara no ho és, ho debatrem», explica a EL TEMPS Toni Subiela, diputat de Ciutadans i responsable de les esmenes dels taronja al mandat marc. «Apostem per eliminar el punt de promoure un espai comunicatiu propi de l’àmbit lingüístic perquè el mandat marc estableix prioritats, i aquesta qüestió no la considerem així. I també perquè aquesta frase pot suposar una porta per desviar recursos públics per a projectes aliens a la Comunitat Valenciana», remata.

Aquest punt que no ha estat esmenat per PSPV-PSOE i Compromís també és qüestionat per Podem. Els morats el reformulen així: «Els mitjans públics valencians de comunicació audiovisual col·laboraran en matèria de difusió cultural amb altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol i, en especial, amb aquelles amb les quals hi ha vincles per raons de proximitat lingüística i geogràfica». El PP manté les seues crítiques a aquest punt denunciant, en paraules del diputat Jorge Bellver, «un intent de catalanització» de la futura Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Les diferències entre els grups, però, obliguen a socialistes i valencianistes a reformular aquest punt, ja que necessiten per aprovar el document el suport del PP o de Ciutadans i Podem. Amb els populars descartats per la seua estratègia de bloquejar el procés i sense cap complicació a prior d’aconseguir un acord amb la formació morada, els esforços se centren en el partit encapçalat a les Corts Valencianes per Alexis Marí. «Tot i que és prompte encara, nosaltres no considerem aquest punt com a una línia roja. Es pot negociar. Ara bé, això passarà per una reformulació», apunten fonts parlamentàries de Compromís. «Amb tot, cal assenyalar que la desaparició d’aquesta qüestió del document no significaria que no es fera aquesta tasca», rematen.

Més promoció del català

Al marge d’aquest punt, però, PSPV-PSOE i Compromís proposen en les seues esmenes conjuntes ampliar la promoció de la llengua a la futura radiotelevisió. D’una banda, aposten per «incentivar que la publicitat emesa en llengua pròpia siga preferentment en llengua pròpia» i, d’una altra, perquè «l’oferta musical cantada del canal temàtic cultural radiofònic haja de contenir com a mínim un cinquanta per cent de cançons interpretades en valencià». Ambdues formacions proposen, al seu torn, la creació d’un canal internacional per promocionar a l’exterior l’audiovisual valencià.

Ciutadans, per contra, elimina en certs punts referències a considerar «el valencià com a llengua pròpia dels mitjans de comunicació públics valencians» i defensa incloure l’anglès en les emissions infantils. Amb tot, el seu posicionament es diferencia del PP, que encara apunta més lluny. A la proposta dels populars s’estableix «la promoció de la llengua valenciana, com a idioma propi d’alacantins, valencians i castellonencs», en clara aposta pel secessionisme lingüístic amb la intenció de negar l’evidència científica. Al puzle de la CMVC, la llengua encara ha de trobar l’encaix definitiu.